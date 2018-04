முகேஷ் அம்பானியின் புதிய பிஸ்னஸ் துவங்கியது.. சோகத்தில் ஏர்டெல், பேடிஎம்..!

ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் குழுமத்தின் தலைவரான முகேஷ் அம்பானி கடந்த 5 வருடத்தில் வருடத்தில் புதிதாகப் பல துறையில் இறங்கியுள்ளார். இப்படி இவர் இறங்கிய ரீடைல், டெலிகாம் என அனைத்திலும் பெரிய அளவிலான வெற்றியை அடைந்துள்ளார்.

இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை புதிதாக ஒரு வர்த்தகத்தில் இறங்கி ஏர்டெல், பேடிஎம் நிறுவனங்களுக்கு அதிர்ச்சியை அளித்துள்ளார்.

