ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்க அமேசான் தீவிர முயற்சி

டெல்லி: ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில், உலகின் முன்னணி நிறுவனமாக திகழும் அமேசான் நிறுவனம், இந்தியாவில் தனக்கு போட்டியாக உள்ள ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் பங்குகளை வாங்க முயற்சிப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதன்படி, இந்திய சந்தையில் தனது நிறுவனத்திற்கு கடும் போட்டியாக நிலவும் ஃப்ளிப்கார்ட்டின் இரண்டாம் கட்ட பங்குகளை வாங்க திட்டமிட்டுள்ளது. அமேசானின் இந்த திட்டத்தால், பிளிப் கார்ட்டில் முதலீடு செய்யவுள்ள வால்மார்ட் நிறுவனத்திற்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. பிரபல இ-காமர்ஸ் நிறுவனமான, அமேசான் ஆன்லைன் விற்பனையில் முன்னோடியாக திகழ்ந்து வருகிறது. கடந்தாண்டில் மட்டும் இந்த நிறுவனம், 32,295 கோடி ரூபாய் வரை முதலீடு செய்துள்ளது. இந்நிலையில், அமேசான் நிறுவனத்திற்கு சர்வதேச அளவில் கடுமையாக போட்டியை ஏற்படுத்தி வரும், வால்மார்ட் நிறுவனம் கூடிய விரைவில் மற்றொரு ஆன்லைன் வர்த்தக ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனத்தின் 40 சதவீத பங்குகளை வாங்குவதற்காக பேச்சு வார்த்தையில் ஈடுப்பட்டு வந்தது. இதை கேள்விப்பட்ட அமேசான் நிறுவனமும் தற்போது களத்தில் குதித்துள்ளது. இதன்படி, ஃப்ளிப்கார்ட் பங்குகளை வைத்துள்ள இரண்டாம் நபர்களிடம் இருந்து அதனை வாங்க தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம், ஃப்ளிப்கார்ட் நிறுவனத்தை கட்டுப்படுத்தவும் அமேசான் திட்டம் தீட்டியுள்ளது. இதனால், வால்மார்ட்டின் திட்டம் பகல் கனவாக மாறியுள்ளது. இருப்பினும் ஃப்ளிப்கார்ட் மூலம் பல சரக்கு பொருட்களை விற்பனை செய்யவும் வால்மார்ட் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன.

Source: dinakaran

English summary

The company’s shares to buy Amazon flipkart efforts

New Delhi: the world’s leading company in online shopping, as in India, the Amazon company Botia