டிரம்ப்பின் துக்கத்தைக் கெடுக்கும் சீனா.. பதிலுக்குப் பதில் நெத்தியடி..!

பொதுவாக அமெரிக்காவின் முடிவுகளுக்கு, கருத்துகளை எதிர்த்து ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதின் தவிர வேறு யாருமே குறல் கொடுக்கமாட்டார்கள். ஆனால் டொனால்டு டிரம்புக்கு அதிபரான பின்பு நிலைமை மாறியுள்ளது சில வாரங்களுக்கு முன்பு டிரம்ப் வட கொரியா மீது வீசிய கருத்துக்களுக்குத் தொடர்ந்து பதிலடி கொடுத்து வந்தார் அந்நாட்டு அதிபர் கிம் ஜாங் உன்.

இந்தக் கருத்து மோதல்களால் இரு நாடுகளுக்கு மத்தியில் போர் மூளும் அபாயமும் நிலவியது, அதன் பின் பிரச்சனை தணிந்தது. தற்போது சீனா மீது கவனத்தைத் திருப்பியுள்ள டொனால்டு டிரம்ப்-க்கு அமெரிக்காவிற்கு இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு அதிகப்படியான வரியை விதித்து இருநாடுகளுக்குமான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை மீறியது.

பதிலடி. பிற நாடுகளைப் போல் அமைதியாக இல்லாமல் சீன, அமெரிக்காவிற்கு அதிகளவில் ஏற்றுமதி செய்யும் பொருட்கள் மீது அதிகப்படியான வரி விதித்து அமெரிக்காவின் அதிகாரத்திற்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. அமெரிக்க அரசு அறிவிப்பு இந்த வாரம் அமெரிக்கா, சீன பொருட்களுக்கு மீது வரி விதித்துள்ள விபரத்தை முழு அறிக்கையாக வெளியிட உள்ளது என டிரம்ப் நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ள நிலையில், சீனா தடாலடியாக 106 பொருட்கள் மீது சுமார் 25 சதவீத வரி விதித்து அமெரிக்காவிற்கு அதிர்ச்சி அளித்துள்ளது. அமெரிக்க இறக்குமதி அமெரிக்காவில் இருந்து சீனாவிற்கு இறக்குமதி செய்யப்படும் சோயாபீன்ஸ், கார்கள், விஸ்கி என முக்கியமான 106 பொருட்கள் மீது 25 சதவீத வரி விதித்துள்ளது. இதனால் சீன இறக்குமதியாளர்கள் நிச்சயம் அமெரிக்காவை விடுத்து வேறு நாட்டிடம் இருந்து இறக்குமதி செய்வார்கள். இது அமெரிக்காவிற்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். 24 மணிநேரம் அமெரிக்காவின் முழு அறிக்கை குறித்து அறிவிப்பு வெளியாகி 24 மணிநேரத்தில் சீன வரி விதிப்பை அறிவித்துள்ளது. இது பழிக்குபழி என்ற கண்ணோட்டத்திலேயே பார்க்க முடிகிறது.

Source: Goodreturns

English summary

Grief and diramb of People’s Republic of China. Reply to reply alaikum ..!

