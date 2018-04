மாற்­ற­மில்­லாத காய்­கறி விலை

சென்னை:காய்­கறி விலை­யில் அதி­க மாற்­ற­மில்­லா­மல், முந்­தைய நிலை­யி­லேயே விற்­ப­னை­யா­னது.காவி­ரிக்­காக ஒரு நாள் வேலை நிறுத்­தம் முடிந்து, நேற்று திறக்­கப்­பட்ட கோயம்­பேடு மொத்த விலை காய்­கறி கடை­களில், பெரிய அள­வில் விலை­யில் மாற்­றம் இல்லை. பீன்ஸ், கேரட், சாம்­பார் வெங்­கா­யம், சேனைக்­கி­ழங்கு, பாகற்­காய், அவரை உள்­ளிட்­டவை, 1 கிலோ, 25 ரூபாய்க்கு விற்­ப­னை­யா­னது. நுால்கோல், செளவ்­செ­ளவ், கொத்­த­வ­ரங்­காய், காலி­பி­ள­வர் உள்­ளிட்­டவை, 20 ரூபாய்க்கு விற்­கப்­பட்­டது.

வெங்­கா­யம் மற்­றும் தக்­காளி, 1 கிலோ 15 ரூபா­யாக இருந்­தது. முட்­டை­கோஸ், எட்டு ரூபாய்க்­கும், இஞ்சி 40 ரூபாய்க்­கும் விற்­ப­னை­யா­னது. பீட்­ரூட், கோவைக்­காய், கத்­தி­ரிக்­காய், வெண்­டைக்­காய் உள்­ளிட்­டவை, 10- முதல் 15 ரூபாய் வரை­யில் விற்­கப்­பட்­டது. வாழைக்­காய் ஒன்­றின் விலை, 5 ரூபா­யி­லி­ருந்து உயர்ந்து, 7 ரூபா­யாக விற்­கப்­பட்­டது.

Source: dinamalar

English summary

Industrial mill into unending veg. price

Chennai: veg. home price in Protestantism by morphologists Milkha, who as early as by the current situation without pencilled a: a coconut. saffron Rick Crow vein