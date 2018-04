களைகட்டும் கருங்­கு­வளை சீசன்

சென்னை:ஆளை அசத்­தும் வகை­யில் மல்லி விலை குறைந்­துள்­ளது.கோயம்­பேடு மலர் சந்­தை­யில், மல்லி வரத்து நேற்று அதி­க­ரித்து இருந்­தது. இத­னால் மல்லி விலை, 1 கிலோ, 80 – 100 ரூபாய்க்கு குறைந்து காணப்­பட்­டது. கடந்த சில வாரங்­க­ளுக்கு முன், 1 கிலோ மல்லி விலை, 300 ரூபாய் வரை இருந்­தது, குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

அதே­போல், ஓசூ­ரில் இருந்­தும் ரோஜா வகை­கள் அதிக அளவு வந்­துள்­ளன. இதன் விலை வகைக்கு ஏற்ப, 60 – 120 ரூபாய் வரை விற்­ப­னை­யா­கிறது. சாமந்தி வரத்து குறைந்­த­தால், மொத்த விலை­யில்,சாமந்தி, 1 கிலோ, 160 ரூபாய்க்கு விற்­ப­னை­யா­னது.கருங்­கு­வளை சீசன் களை கட்­டு­வ­தால், கூடு­வாஞ்­சேரி உள்­ளிட்ட புற­ந­கர் பகு­தி­களில் இருந்து, கோயம்­பேடு சந்­தைக்கு கருங்­கு­வளை பூக்­கள் விற்­ப­னைக்கு வந்­துள்­ளன. இதன் விலை, 1 கிலோ, 150 – 200 ரூபாய் வரை உள்­ளது.

Source: dinamalar

