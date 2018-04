3 நாட்களில் 17 லட்சம் மின்வழிச் சீட்டு உருவாக்கம்

புதுடில்லி:இம்­மா­தம் துவங்கி, மூன்று நாட்­களில், சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­தில், 17 லட்­சம் மின்­வ­ழிச் சீட்­டு­கள் உரு­வாக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

இது குறித்து மத்­திய அரசு அதி­காரி ஒரு­வர் கூறி­ய­தா­வது:சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­தில், ‘இ – வே’ பில் எனப்­படும், மின்­வ­ழிச் சீட்டு நடை­முறை, ஏப்., 1ல் அறி­மு­க­மா­னது. மாநி­லங்­கள் இடையே, 50 ஆயி­ரம் ரூபாய் மதிப்­பிற்கு மேற்­பட்ட சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­திற்கு, மின்­வ­ழிச் சீட்டு அவ­சி­யம். வரி அதி­கா­ரி­கள் சோதனை செய்­யும் போது, அதை காட்ட வேண்­டும்.இதன்­படி, துவக்க நாளான ஏப்., 1ல், 2.59 லட்­சம் மின்­வ­ழிச் சீட்­டு­கள் தயா­ரிக்­கப்­பட்­டன. இது, மறு­நாள், 6.50 லட்­ச­மா­க­வும், மூன்­றாம் நாள், 8.15 லட்­ச­மா­க­வும் அதி­க­ரித்­துள்­ளது.

ஆக, மூன்று நாட்­களில், சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­தில், 17.24 லட்­சம் மின்­வ­ழிச் சீட்­டு­கள் தயா­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.இதில், குஜ­ராத், 3.60 லட்­சம் மின் வழிச் சீட்­டு­களை உரு­வாக்கி, முத­லி­டத்தை பிடித்­துள்­ளது. அடுத்த இடத்­தில், கர்­நா­டகா உள்­ளது. இம்­மா­நி­லம், 2.65 லட்­சம் மின் வழிச் சீட்­டு­களை தயா­ரித்­துள்­ளது.

நாட்­டி­லேயே, இம்­மா­நி­லத்­தில் தான், உள்­ளூர் சரக்கு போக்­கு­வ­ரத்­திற்­கும், மின்­வ­ழிச் சீட்டு நடை­முறை அம­லில் உள்­ளது.இவ்­வாறு அவர் கூறி­னார்.

Source: dinamalar

English summary

3 days 17 million electronic prescription formulation

New Delhi: the United Nations began their dough uh, three to the trend in commodities, rum, 17 of which the RTC jice Samak electric seat fertilizer