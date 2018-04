சீசன் துவங்கியும் வரத்து குறைவால் மாம்பழம் விலை உயர்வு

மதுரை: சீசன் துவங்கியுள்ள நிலையில், மாம்பழம் வரத்து குறைந்தே வருவதால், விலை உயர்ந்து விற்பனையாகிறது.வழக்கமாக, மா மரங்களில் டிசம்பரில் பூக்கள் பூக்க ஆரம்பிக்கும். பிப்ரவரியில் காய்கள் பிடிக்க ஆரம்பித்து, மார்ச் இறுதியில் மாம்பழங்கள் சந்தைகளுக்கு விற்பனைக்கு வர ஆரம்பிக்கும். மூன்று மாதங்களுக்கும் மேலாக சீசன் களைகட்டும். இந்த ஆண்டுக்கான சீசன் துவங்கியுள்ள நிலையில், குறிப்பிட்ட ரக மாம்பழங்கள் மட்டுமே மார்க்கெட்டிற்கு வந்துள்ளன. முக்கிய ரகங்கள் இன்னும் வரவில்லை.தற்போது, மதுரை சிம்மக்கல் பழ மார்க்கெட்டிற்கு இமாம், சப்பட்டை, காளப்பாடி ரக மாம்பழங்கள் மட்டுமே மார்க்கெட்டிற்கு வந்துள்ளது. அதுவும், வரத்து குறைவு காரணமாக, இமாம் கிலோ ₹180, சப்பட்டை ₹150, காளப்பாடி ₹100க்கும் விற்பனையாகிறது.இதுகுறித்து பழ மார்க்கெட் வியாபாரிகள் கூறும்போது, ‘‘மார்ச் இறுதியில் துவங்கும் மாம்பழ சீசன் ஜூன் மாதத்தில் முடிவடையும். தற்போது, சீசன் துவங்கியுள்ள நிலையிலும், முக்கிய ரக பழங்கள் இன்னும் மார்க்கெட்டிற்கு வரவில்லை. முக்கிய ரகங்களான பங்கனப்பள்ளி, அல்போன்சா, காசா லட்டு, செந்தூரம், மல்கோவா போன்ற மற்ற ரக பழங்கள் இம்மாத இறுதியில் வர அதிக வாய்ப்புள்ளது. மாம்பழங்கள் வரத்து தொடர்ந்து அதிகரித்தால், விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது,’’ என்றனர்.

Source: dinakaran

English summary

The season began and offtake by Mango price hike

Madurai: the season has started, due to reduced offtake mangoes, high prices, and usually sells.