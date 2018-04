புகையிலை பழக்கத்தை குறைக்க புது வழி சிகரட்டை விட முடியலயா? 1800-11-2356க்கு சுழற்றுங்க…!

* புது விதிகளை அறிவித்தது சுகாதார அமைச்சகம்

புதுடெல்லி: சிகரெட் மற்றும் புகையிலை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட உதவும் வகையில், அவற்றின் அட்டை பெட்டியில் எச்சரிக்கை படத்துடன் புகையிலை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட உதவும் மையத்தின் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணும் இடம்பெற வேண்டும் என சுகாதார அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது.புகையிலை பழக்கத்தால் புற்றுநோய் உள்ளிட்ட பாதிப்புகளுக்கு ஆளாகி இறப்பவர்கள் அதிகம். இதை தடுக்கவும், புகையிலை பொருட்கள் பயன்பாட்டை குறைக்கவும் சிகரெட் அட்டை பெட்டியில் 85 சதவீத அளவுக்கு எச்சரிக்கை படம் அச்சிடப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இருப்பினும் சிகரெட் உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களை தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர். பலருக்கு இந்த பழக்கம் கொடியது, உயிரை பறிக்கக்கூடியது என்று தெரிந்தும் விடுபட முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இதையடுத்து, சிகரெட் உள்ளிட்ட புகையிலை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட அவற்றின் அட்டைப்பெட்டிகளில் எச்சரிக்கை படத்துடன், புகையிலை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட உதவும் மையத்தின் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்ணும் இடம்பெற உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து சுகாதார அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிவிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:சிகரெட் உள்ளிட்ட புகையிலை பழக்கத்துக்கு அடிமையானவர்கள் பலர் ்அதில் இருந்து விடுபட முடியாமல் தவிக்கின்றனர். இவர்களுக்கு உதவும் வகையில் புகையிலை பொருட்கள் பேக்கிங் அட்டை பெட்டிகளில் 1800-11-2356க்கு என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் கட்டாயம் அச்சிடப்பட வேண்டும். இந்த எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டால், புகையிலை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபடுவதற்கான வழிமுறைகள் அவர்களுக்கு அளிக்கப்படும். சிகரெட் மற்றும் இதர புகையிலை பொருட்கள் (பேக்கேஜ் மற்றும் லேபிள்) 2வது திருத்த விதி 2018யில் இந்த திருத்தங்கள் மேற் கொள்ளப்பட்டுள்ளன என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புகையிலை பொருட்களை பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் தீமைகளை உணர்த்தி அதில் இருந்து விடுபடச்செய்வதும், புகையிலை பொருட்கள் பயன்பாட்டை குறைப்பதும் இதன் நோக்கம். புகைப்பது மற்றும் மெல்லும் புகையிலை சார்ந்த பொருட்களின் பேக்கேஜ்களில் புகையிலை புற்றுநோயை உண்டாக்கும், புகையிலை வலி வேதனையுடன் கூடிய மரணத்தை அளிக்கும் என்ற எச்சரிக்கை வாசங்களும், இன்றே புகையிலை பழக்கத்தில் இருந்து விடுபட 1800 – 11- 2356 என்ற எண்ணுக்கு சுழற்றுங்கள் என்ற வாசகங்கள் இடம்பெறும். கருப்பு பின்னணியில் வெள்ளை நிற எழுத்துக்களில் பளீச்சென தெரியும் விதத்தில் இவை அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். வரும் செப்டம்பர் 1ம் தேதியில் இருந்து இந்த புதிய விதிகள் அமலுக்கு வருகின்றன என சுகாதார அமைச்சக அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர்.

Source: dinakaran

