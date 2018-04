இந்திய ஐடி நிறுவனங்களின் எச்1பி விசா விண்ணப்பம் 50 சதவீதமாக குறையும்: நிபுணர்கள் கருத்து

பெங்களூரு: அமெரிக்காவில் தங்கி பணி புரிவதற்கான எச்-1பி விசாவை பெறுவதற்காக விண்ணப்பிப்பது 50 சதவீதமாக குறையும்’ என நிபுணர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.அமெரிக்காவில் இந்தியர் உள்ளிட்ட வெளிநாட்டினர் தங்கி பணிபுரிவதற்கு எச்-1பி விசா வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்தியாவை தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் இவற்றை பெறுவதில் போட்டி போடுகின்றன. ஒவ்வொரு நிதியாண்டிலும் 65 ஆயிரம் எச்-1பி விசாக்களை அமெரிக்கா வழங்கி வருகிறது. இந்த விசாவை பெற்றால் அமெரிக்காவில் 3 ஆண்டுகள் தங்கி பணியாற்றலாம். மேலும், 3 ஆண்டுகளுக்கு இதை நீட்டிப்பு செய்து கொள்ளலாம். 6 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய பிறகு, அமெரிக்காவில் நிரந்தரமாக தங்குவதற்கான ‘கீரின்கார்டு’ கோரி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதால், அதிகம் பேர் அமெரிக்கா செல்ல ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.அமெரிக்க அதிபராக டொனால்ட் டிரம்ப் பொறுப்பேற்ற பிறகு, வேலைவாய்ப்பில் அமெரிக்கர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க முடிவு செய்தார். இதற்காக, எச்-1பி விசா விநியோகம் மற்றும் கால நீட்டிப்பு நடைமுறைகளில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும், மா்ற்றங்களையம் அவர் கொண்டு வந்துள்ளார். இந்நி–்லையில், 2019ம் நிதியாண்டுக்கான எச்-1பி விசாவுக்கு விண்ணப்பம் செய்வது கடந்த 2ம் தேதி தொடங்கியது. வழக்கத்துக்கு மாறாக, அமெரிக்க அரசின் புதிய கெடுபிடிகளால் இந்த விசாவுக்கு இந்திய தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் விண்ணப்பிப்பது கணிசமாக குறைய வாய்ப்பு உள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர். இது பற்றி அமெரிக்க குடியேற்ற அலுவலக அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “தற்போதுள்ள சூழலை பார்க்கும்போது இந்தியா ஐடி நிறுவனங்கள் மூலமாக எச்-1பி விசாவிற்கு விண்ணப்பிப்பது இந்த ஆண்டு கணிசமாக, அதாவது கடந்த காலங்களுடன் ஒப்பிடுகையில் 50 சதவீதம் வரை குறைய வாய்ப்புள்ளது. டிரம்ப் நிர்வாகம் புகுத்தியுள்ள பல்வேறு கட்டுப்பாடு, நெறிமுறைகளால், அதிகளவில் ஆவணங்கள் பெறப்படுகின்றன. இதனால், முழுமை இல்லாத, சரியாக பூர்த்தி செய்யப்படாத, கையெழுத்து இல்லாத, தவறாக பூர்த்தி செய்தல் உள்ளிட்ட தவறுகளுக்காக விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படும். மேலும், வழக்கத்துக்கு மாறாக இம்முறை வழக்கறிஞர்களும் எச்-1பி விசா விண்ணப்பங்களை ஆய்வு செய்ய உத்தரிடப்பட்டு உள்ளது. ஏராளமான தகவல்கள் மற்றும் அதற்கான ஆவண சான்றுகளை இணைப்பது அதிகரித்துள்ளதால் அதற்கான சட்ட கட்டணமும் அதிகரித்துள்ளது. இவை இந்திய நிறுவனங்களை மேலும் ஊக்கமிழக்க செய்துள்ளன” என்றார்.

