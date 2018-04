தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ.256 குறைவு

சென்னை : தங்கம் விலை இன்று (ஏப்.,05) அதிரடி குறைந்துள்ளது. கிராமுக்கு ரூ.32 ம், சவரனுக்கு ரூ.256 ம் குறைந்துள்ளன. இன்றைய காலை நேர நிலவரப்படி சென்னையில், ஒரு கிராம் (22 காரட்) ஆபரண தங்கத்தின் விலை ரூ.2920 ஆகவும், 10 கிராம் (24 காரட்) தங்கத்தின் விலை ரூ.30,660 ஆகவும் உள்ளது. ஒரு சவரன் ரூ.23,360 க்கு விற்பனையாகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி விலை 50 காசுகள் குறைந்து ரூ.41.00 ஆக உள்ளது.

Source: dinamalar

English summary

The price of gold sovereigns to the tune of less than 256

Chennai: gold price today (. 05) has decreased dramatically. A sum of RS. 32 g, sovereign in 256 have declined. Today, l