2018-ல் இதெல்லாமா Google மிகுதியாக பகிரப்பட்டது..? Google search-ல் சன்னி லியோனுக்கு முதலிடமா..?

டிரெண்டும் சர்ச்சும் வேறு வேறு.

துறைவாரியாக பிரிக்காமல் வாக்கு மொத்த டிரெண்டில் முதன்மையான டிரெண்டுகள்

1) FIFA World Cup 2018

2) Live score

3) IPL 2018

4) Karnataka election results

5) Baal Veer

6) Bigg Boss

7) Robot 2.0

8) Asia Cup 2018

9) Motu Patlu

10) Asian Games 2018

அதிகம் டிரெண்டான திரைப்படக்கள்

1) Robot 2.0

2) Baaghi 2

3) Race 3

4) Avengers Infinity War

5) Tiger Zinda Hai

6) Sanju

7) Padmavati

8) Black Panther

9) Dhadak

10) Deadpool 2

ஆதார் இணைப்பது எப்படி…?

1) How to send stickers on Whatsapp

2) How to link Aadhaar with mobile number

3) How to make rangoli

4) How to port mobile number

5) How to invest in bitcoin

6) Ayushman Bharat Yojana how to apply

7) How to remove holi colour from face

8) How to check 10th result 2018

9) How to solve Rubik’s cube

10) How to check name in NRC Assam

சட்டப் பிரிவு 377 என்றால் என்ன..?

1) What is section 377

2) What is happening in Syria

3) What is kiki challenge

4) What is me too campaign

5) What is ball tampering

6) What is Nipah virus

7) What is cardiac arrest

8) What is lunar eclipse

9) What is no confidence motion

10) What is SC ST act

பக்கத்துல மொபைல் கடை இருக்காப்பு..?

1) Mobile stores near me

2) Supermarkets near me

3) Gas stations near me

4) Cashpoint near me

5) Car dealers near me

6) Massage near me

7) Pharmacies near me

8) Gynaecologist near me

9) Convenience stores near me

10) Jobs near me

அதிகம் டிரெண்டான செய்திகள்

1) FIFA World Cup 2018

2) Karnataka election results

3) Priyanka Chopra Nick Jonas Wedding

4) Statue of Unity

5) Nipah Virus

6) Bitcoin price

7) Budget 2018

8) Deepika Padukone wedding

9) Section 377

10) Sonam Kapoor marriage

அதிகம் டிரெண்டான நபர்கள்

1) Priya Prakash Varrier

2) Nick Jonas

3) Sapna Choudhary

4) Priyanka Chopra

5) Anand Ahuja

6) Sara Ali Khan

7) Salman Khan

8) Meghan Markle

9) Anup Jalota

10) Boney Kapoor

டிரெண்டான பாடல்கள்

1) Dilbar Dilbar

2) Daru Badnaam

3) Tera Fitoor

4) Kya Baat Hai

5) Dekhte Dekhte

6) Dil Diyan Gallan

7) Long Lachi

8) Buzz song

9) Despacito

10) Prada

அதிகம் டிரெண்டான விளையாட்டுப் போட்டிகள்

1) FIFA World Cup 2018

2) IPL 2018

3) Asia Cup 2018

4) Asian Games 2018

5) Winter Olympics

6) Commonwealth 2018

7) Wimbledon 2018

8) Pro Kabaddi 2018

9) Indian Super League

10) Australian Open 2018

