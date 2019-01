பாஜக தான் இந்திய வணிகர் நலனுக்காக மின்வணிகம் நிறுவனங்களை கட்டுப்படுத்துகிறது..?

பொறுப்பு யார்

இந்திய தொழிற்துறைக் கொள்கைகள் மற்றும் மேம்பாட்டுத் துறையின் Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) என்று இருந்த துறையின் பெயரை Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPII) என மாற்ரித் தான் மேலே சொன்ன கூடுதல் பொறுப்பைக் கொடுத்திருக்கிறார்கள். இது தான் வணிகர்கள், வணிக ஊழியர்களுக்கான நலன் மற்றும் தொழிற் கொள்கைகளுக்கான துறையின் புதிய பெயர்.

இதற்கு முன்

பாஜக ஆட்சிக் காலத்தில் தான் Foreign Investment and Promotion Board (FIPB) என்கிற துறையை ஒழித்து Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) என்கிற புதிய துறையைக் கொண்டு வந்தார்கள். இப்போது மீண்டும் Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) என்கிற துறையை ஒழித்து விட்டு கூடுதல் அதிகாரத்துடன் Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPII) என்கிற புதிய துறையைக் கொண்டு வந்திருக்கிறார்களாம்.

ஏன் இந்த பெயர் மாற்றம்

வணிகர்கள் மற்றும் வணிகர்களைச் சார்ந்த குடும்பங்கள் தான் பாஜகவின் ஒரு பெரிய வாக்கு வங்கி. எனவே அவர்களை கவர் செய்தால் ஓட்டே கிடைக்காத தமிழகத்தில்கூட கொஞ்சம் உருப்படியான ஓட்டு வாங்கலாம் என வணிகர்கள் நலன், மின்வணிகம் நிறுவனங்களுக்குத் தடா என ஜிகுனா காட்டுகிறது.

வரவேற்பு, நாங்கள் தான் செய்தோம்

அப்படி டிசம்பர் 2018-ல் வெளியான மின்வணிகம் கொள்கை ரிலையன் போன்ற இந்திய பெரு முதலாளிகளுக்கு சாதகமாக இருப்பதோடு, இந்திய வணிகர்கள் மத்தியிலும் நல்ல வரவேற்பு இருந்ததாம். எனவே இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி பெயரை மாற்றி என்னமோ பாஜக தான் எல்லாவற்றையும் செய்தது போல் காட்ட முனைவதாக நிதி அமைச்சக வட்டாரங்களும் பேச்சுச் எழுகிறது.