உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பினால் ரூ.3.8 லட்சம் கோடி காலி..! தப்பிய 70 தனியார் நிறுவனங்கள்..!

என்ன சர்க்குலர்

12 பிப்ரவரி 2018 அன்று ஆர்பிஐ-ன் ஆளுநராக இருந்த உர்ஜித் படேல் ஒரு சுற்றறிக்கையை வெளியிட்டார். அதன் படி இந்திய வங்கிகளிடம் 2000 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் கடன் வாங்கி விட்டு, திருப்பிச் செலுத்தாதவர்களிடம் இருந்து அடுத்த 180 நாட்களுக்குள் கடனைத் திருப்பி வசூலிக்க ஒரு நல்ல திட்டத்துடன் வர வேண்டும். அப்படி இல்லை என்றால் அந்தக்கடனாளிகளை Insolvency and Bankruptcy Code-ன் கீழ் கடன் வாங்கிய தனி நபர் அல்லது நிறுவனங்களின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்து தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்தில் (NCLAT – National Company Law Appellate Tribunal) சமர்பித்து விட வேண்டும். அதன் பிறகு தீர்ப்பாயம் சொத்துக்களை விற்று எப்படி வங்கிகளுக்கு கடனை திருப்பிக் கொடுப்பது என வழி சொல்லும்.

வெளியேற முடியாது

Insolvency and Bankruptcy code-ன் கீழ் ஒரு நிறுவனத்திடம் கடனை வசூலிக்கத் தொடங்கிவிட்டால், அந்த நிறுவனத்தில் இருந்து நிறுவனர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் அனைவரும் வெளியேற வேண்டும். இப்போது வங்கிகளோடு ஒரு சுமூகமான கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் திட்டம் எட்டப் படவில்லை என்றால் உடனடியாக Insolvency and Bankruptcy code-ன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயம் இல்லாததால் கடன் வாங்கி இருக்கும் நிறுவனங்கள் நிம்மதி அடைந்திருக்கிறார்களாம். இனிமேல் ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் கடன் கொடுத்த வங்கிகளே கடனைத் திருப்பி வசூலிக்கும் திட்டத்தை வரையறுக்கலாம் அல்லது Insolvency and Bankruptcy code-ன் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் என சட்டம் மிகவும் தளர்ந்திருக்கிறது.

மீண்டும் பழைய படி

இப்படி ஆர்பிஐ சிறுக சிறுக நெருக்கி இன்று 2 லட்சம் கோடி ரூபாய் வரை திருப்பி வசூலிக்க வங்கிகளுக்கு வழி செய்து கொடுத்த ஆர்பிஐ சுற்றறிக்கையைத் தான் உச்ச நீதிமன்றம் செல்லாது என அறிவித்திருக்கிறது. மீண்டும் பழைய படி கடன் கொடுத்த வங்கிகள் கடன் வாங்கிய நிறுவனத்திடம் பேச்சு வார்த்தை நடத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள். கடன் எப்போது திரும்ப வங்கிக்கு வந்து… உண்மையாகவே தேவையானவர்களுக்கு எப்போது போகும் என்பது எல்லாம்… வங்கிளுக்குத் தான் வெளிச்சம்.