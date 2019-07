Paytm கதறல்..! ஐயா நாங்க எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கல, எல்லா பணப் பரிமாற்றமும் இலவசம் தான்..!

நொய்டா, உத்திரப் பிரதேசம்: Paytm இந்தியாவின் முன்னனி இ-வேலட் நிறுவனங்களில் ஒன்று. யாரோ ஒரு சிலர், Paytm-ல் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு 4 – 5 சதவிகிதம் வரை கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள் என ட்விட்டரில் பதிவிட்டிருக்கிறார்கள். இந்த கட்டணம் மூலம் Paytm நிறுவனம் செய்யும் செலவுகளின் அளவு குறைந்து லாபத்தை அதிகரிக்கும் எனவும் செய்திகள் வெளியாகி இருக்கின்றன. இந்த கட்டண விவகாரம் காட்டுத் தீ போல பரவத் தொடங்கியது.

இந்த பிரச்னையை கண்டு கொண்ட Paytm, தன் அதிகார பூர்வ ட்விட்டர் பக்கத்தில் “இதுவரை Paytm பற்றுமதி (டெபிட்) கார்ட், க்ரெடிட் கார்ட், யூபிஐ மற்றும் வேலட்களில் இருந்து செய்யும் எந்த பணப் பரிமாற்றத்துக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கவில்லை. இனி வருங்காலத்திலும் வசூலிக்கப் போவதில்லை” என திட்டவட்டமாகச் சொல்லி தங்கள் மீது எழுந்த சந்தேகத்தை துடைத்தெறிந்திருக்கிறார்கள் Paytm நிறுவனத்தினர்.

கல்வி நிலையங்கள் மற்றும் சேவை வழங்கும் ஒரு சிலர் மக்களிடம் செய்யும் பணப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கிறார்கள். அது போன்ற சமயங்களில் க்ரெடிட் கார்டில் பணப் பரிமாற்றங்களை மேற்கொள்வதற்கு பதில் பற்றுமதி (டெபிட்) கார்ட்களையோ அல்லது யூபிஐ முறையிலோ பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற் கொண்டு கட்டணங்களில் இருந்து தப்பிக்கலாம் என வழியும் சொல்லி இருக்கிறார்கள்.

Important: Paytm neither charges nor will charge any convenience or transaction fee from customers on using any payment method which includes Cards, UPI and Wallet. Read our blog for more. ⬇️

July 1, 2019