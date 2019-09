மோடி 2.0 ஆட்சியில் 7 சாதனைகள்..! கபில் சிபல் ட்விட்..!

மோடி கடந்த மே 30, 2019 அன்று மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக இந்தியாவின் பிரதமராக பதவி ஏற்றார். பாரதிய ஜனதா கட்சி நரேந்திர மோடி தலைமையில் ஆட்சிக்கு வந்து கடந்த செப்டம்பர் 06, 2019 உடன் 100 நாட்கள் ஆகிறது.

இந்த 100 நாட்களில் என்ன எல்லாம் சாதித்தார் தெரியுமா என பல்வேறு பாரதிய ஜனதா கட்சித் தலைவர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் பூ மழைத் தூவி பாராட்டிக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

ஆனால் காங்கிரஸ் தரப்பினரோ இதெல்லாம் ஒரு சாதனையா..? இதை எப்படி அவர்கள் சாதனை எனச் சொல்லிக் கொள்கிறார்கள் என கிடுக்கிப் பிடி கேள்விகளை சமூக வலைதளங்களிலும், தொலைக்காட்சி விவாதங்களிலும் எழுப்பி வருகிறார்கள்.

அந்த வரிசையில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் மற்றும் இந்தியாவின் சட்ட வல்லுநர்களில் ஒருவரான கபில் சிபல் இன்று தன் ட்விட்டில் மோடி 2.0 ஆட்சிக் காலத்தில் செய்த சாதனைகள் என 7 விஷயங்களை பட்டியல் போட்டு இருக்கிறார்.

Modi 2.0 after 100 days :

1) BSE down 40,000(May 23) to 37,000

2) FI’s took out b in June and July

3) Rupee slid ₹69( May) to ₹72 now

4) Auto sales down 23.5% , worst in 2 decades

5) Unemployment 8.2%

6) RBI’s ₹1.76cr bailout for GOI

7) Revenue , GST collections down

— Kapil Sibal (@KapilSibal)

September 10, 2019