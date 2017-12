2022 காமன்வெல்த் போட்டியில் டி20 கிரிக்கெட்?: துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிக்கு ஆபத்து

பர்மிங்காமில் 2022-ல் நடைபெற இருக்கும் காமன்வெல்த் போட்டியில் துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிக்குப் பதிலாக டி20 கிரிக்கெட் போட்டியை சேர்க்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

பிரிட்டன் காலனி ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருந்த நாடுகளுக்கு இடையே நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை காமன்வெல்த் கேம்ஸ் என்ற மிகப்பெரிய விளையாட்டுத் தொடர் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. 2010-ம் ஆண்டு இந்தியா முதன்முறையாக இந்த தொடரை நடத்தியது. 2014-ல் ஸ்காட்லாந்து தலைநகர் மாஸ்கோவில் நடைபெற்றது. 2022-ம் ஆண்டிற்கான காமன்வெல்த் போட்டி தென்ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள டர்பன் நகரில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. தென்ஆப்பிரிக்க அரசு நிதி பிரச்சினை காரணமாக டர்பனில் போட்டியை நடத்த இயலாது என்று கூறியது. இதனால் புதிதாக விண்ணப்பம் கோரப்பட்டது. இதில் இங்கிலாந்தில் உள்ள பர்மிங்காம் நகர் போட்டியை நடத்த முன்வந்தது. இதற்கு காமன்வெல்த் கேம்ஸ் பெடரேசன் அனுமதி அளித்தது. அனுமதி அளித்ததும் பர்மிங்காம் அதற்கான வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்துள்ளது. ஒரு நாட்டில் விளையாட்டு நடத்தப்படும்போது அந்த நாடு 7 போட்டிகளை சேர்க்க பரிந்துரை செய்யலாம். அதன்படி தற்போது ஜூடோ, டேபிள் டென்னிஸ், மல்யுத்தம், ஜிம்னாஸ்டிக், டைவிங், சைக்கிளிங், 3V3 கூடைப்பந்து ஆகிய போட்டிகளை சேர்க்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியை விருப்ப போட்டியாக வைத்துள்ளது. இதேநேரத்தில் ‘ஆண்கள் – பெண்கள் இணைந்து விளையாடும் டி20 கிரிக்கெட் போட்டிக்கும் (mixed-gender Twenty20 cricket )’ பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஒருவேளை டி20 கிரிக்கெட் போட்டி ஏற்கப்பட்டால் காமன்வெல்த் கேம்ஸில் இருந்து துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி நீக்கப்படலாம். துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டி நீக்கப்பட்டால் இந்தியாவிற்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும். ஸ்காட்லாந்தில் நடைபெற்ற துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டியில் இந்தியா 17 பதக்கங்கள் வென்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Maalaimalar

English summary

In T20 cricket match?: 2022 Commonwealth Games shooting competition at risk

Birmingham-2022 to be held in the Commonwealth guns n