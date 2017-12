பிக் பாஷ் டி20 லீக்: சிட்னி தண்டரை எளிதில் வீழ்த்தியது அடிலெய்டு ஸ்டிரைக்கர்ஸ்

பிக் பாஷ் டி20 லீக் தொடரில் இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் சிட்டி தண்டரை 53 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் எளிதில் வீழ்த்தியது அடிலெய்டு ஸ்டிரைக்கர்ஸ்.

ஆஸ்திரேலியாவில் பிக் பாஷ் டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் அடிலெய்டு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் – சிட்னி தண்டர் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற அடிலெய்டு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. தொடக்க வீரர் கேரி 26 பந்தில் 5 பவுண்டரி, 2 சிக்சருடன் 44 ரன்களும், 3-வது வீரரான ட்ராவிஸ் ஹெட் 29 பந்தில் 4 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் 36 ரன்களும் அடிக்க அடிலெய்டு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் 20 ஓவரில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 163 ரன்கள் குவித்தது.

44 ரன்கள் அடித்த அடிலெய்டு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் வீரர் கேரி பின்னர் 164 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் சிட்னி தண்டர் களம் இறங்கியது. தொடக்க வீரர் கர்டிஸ் பேட்டர்சன் 37 பந்தில் 48 ரன்கள் சேர்த்து நல்ல தொடக்க கொடுத்தார். ஆனால், மற்ற வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டம் இழந்ததால், 17.4 ஓவரில் 110 ரன்களில் சுருண்டது. இதனால் அடிலெய்டு ஸ்டிரைக்கர்ஸ் அணி 53 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. 4 ஓவர்கள் வீசி 22 ரன்கள் விட்டுக்கொடுத்து இரண்டு விக்கெட்டுக்கள் வீழ்த்தி ரஷித் கான் ஆட்ட நாயகன் விருது பெற்றார்.

Source: Maalaimalar

English summary

Big bash T20 League: Sydney Thunder easily beat Adelaide steraikars

Big bash T20 League in the series today at the competition held to 53 rangam city Thunder