பெண்கள் முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட்: இந்தியா வருகிறது ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து

முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடுவதற்காக இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா பெண்கள் அணி மார்ச் மாதம் இந்தியா வருகிறது.

பெண்கள் கிரிக்கெட்டில் சாம்பியன்ஷிப் என்ற புதிய லீக் தொடரை ஐ.சி.சி. அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா மூன்று போட்டிகளில் தங்களது மைதானம் மற்றும் எதிரணி மைதானங்களில் விளையாட வேண்டும். அதனடிப்படையில் ஆஸ்திரேலிய பெண்கள் அணி அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இந்தியா வந்து மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடுகிறது. அதன்பின் இந்தியா, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா இடையிலான முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடர் நடக்கிறது. இந்தியா – இங்கிலாந்து இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் மார்ச் 12-ந்தேதி தொடங்குகிறது. 2-வது போட்டி 15-ந்தேதியும், 3-வது போட்டி 18-ந்தேதியும் நடக்கிறது. மூன்று போட்டிகளும் பரோடாவில் நடக்கிறது. சாம்பியன்ஷிப் தொடர் தரவரிசையில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பெண்கள் அணி 6 புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்திலும், நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா தலா 4 புள்ளிகள் பெற்று முறையே 2-வது மற்றும் 3-வது இடத்தில் உள்ளது. அதன்பின் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து இடையிலான முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடர் மார்ச் 22-ந்தேதி தொடங்குகிறது. ஒவ்வொரு அணியும் மற்ற அணிகளுடன் தலா இரண்டு முறை மோத வேண்டும். லீக் போட்டிகள் முடிவில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணி இறுதிப் போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்தும். இறுதிப் போட்டி ஏப்ரல் 3-ந்தேதி நடக்கிறது. அனைத்து போட்டிகளும் மும்பையில் நடக்கிறது. இங்கிலாந்தில் நடைபெற்ற பெண்கள் உலகக்கோப்பை தொடருக்குப்பின் இதுவரை இந்தியா சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடியது கிடையாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Maalaimalar

English summary

Women’s T20 Cricket: India is a tripartite Australia, England

Tripartite T20 cricket match for England, playing in the cultivator