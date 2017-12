எல் கிளாசிகோ: ரொனால்டோ 100 சதவீதம் உடற்தகுதியுடன் உள்ளார்- ஷினேடின் ஷிடேன்

எல் கிளாசிகோ போட்டியில் விளையாடுவதற்கு ஏற்றவகையில் ரொனால்டோ 100 சதவீதம் உடற்தகுதியுடன் உள்ளதாக ரியல் மாட்ரிட் பயிற்சியாளர் ஷிடேன் தெரிவித்துள்ளார்.

லா லிகா தொடரில் பார்சிலோனா – ரியல் மாட்ரிட் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டிக்கு உலகளவில் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு உண்டு. இரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி ‘எல் கிளாசிகோ’ என்று அழைப்பதுண்டு. தற்போது உள்ள நிலையில் பார்சிலோனா- ரியல் மாட்ரிட் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் என்பதை விட மெஸ்சி – கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோவிற்கு இடையிலான போட்டி என்றே கருதப்படுகிறது. இந்த எல் கிளாசிகோ ஆட்டம் நாளை இந்திய நேரப்படி 5.30 மணிக்கு நடக்கிறது. இந்த போட்டியில் விளையாடுவதற்காக கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ பயிற்சியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தார். நேற்று காலை நடைபெற்ற பயிற்சியில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ கலந்து கொள்ளவில்லை. காயத்தால்தான் ரொனால்டோ பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளவில்லை என்று கூறப்பட்டது. இதனால் எல் கிளாசிகோ போட்டியில் கலந்து கொள்வாரா? என்ற கேள்வி எழும்பியது. இந்நிலையில் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 100 சதவீதம் உடற்தகுதியுடன் உள்ளார். நாளைய போட்டியில் கலந்து கொள்வார் என்று ரியல் மாட்ரிட் தலைமை பயிற்சியாளர் ஷினேடின் ஷிடேன் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து ஷினேடின் ஷிடேன் கூறுகையில் ‘‘கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ 100 சதவீதம் பிட் ஆக உள்ளார். இன்று பயிற்சியில் ஈடுபட்டால், அவர் சிறப்பாக பயிற்சி மேற்கொண்டது எனக்கு மகிழ்ச்சியளித்தது. அணிக்கு என்ன செய்தோம், அணிக்கு என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறோம், அணிக்கு அவருடைய செயல்பாடு என்ன என்பது குறித்து யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அணியின் முழு மரியாதைக்கு அவர் தகுதியானவர்’’ என்றார். லா லிகா அட்டவணையில் ரியல் மாட்ரிட் பார்சிலோனாவை விட 11 புள்ளிகள் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளார். நாளைய போட்டியில் வெற்றி பெற்றால்தான் சாம்பியனுக்கான வாய்ப்பை தக்கவைத்துக் கொள்ள முடியும்.

