2-வது டி20 கிரிக்கெட்: ரோகித் சர்மா அதிரடி சதத்தால் இலங்கைக்கு 261 ரன்கள் வெற்றி இலக்கு

இந்தூரில் நடைபெற்று வரும் 2-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் ரோகித் சர்மா, லோகேஷ் ராகுல் அதிர ஆட்டத்தால் இலங்கைக்கு 261 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது இந்தியா.

இந்தியா – இலங்கை இடையிலான 2-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டி இந்தூரில் நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வென்ற இலங்கை அணி கேப்டன் திசாரா பேரேரா பந்து வீச்சு தேர்வு செய்தார். இலங்கை அணியில் இரண்டு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டது. விஷ்வா பெர்னாண்டோ, தசுன் ஷனகா நீக்கப்பட்டு சதீரா சமரவிக்ரமா, சதுரங்கா டி சில்வா சேர்க்கப்பட்டனர். தொடக்க வீரர்களாக ரோகித் சர்மா, லோகேஷ் ராகுல் ஆகியோர் களம் இறங்கினார்கள். பவுண்டரி லைன் மிகவும் சிறியதாக இருந்ததால் இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். முதல் ஓவரில் ரோகித் சர்மா இரண்டு பவுண்டரி விளாசினார். 2-வது ஓவரில் ராகுல் ஒரு பவுண்டரி அடித்தார். 3-வது ஓவரை மேத்யூஸ் வீசினார். இந்த ஓவரின் 2-வது பந்தில் லோகேஷ் ராகுல் கொடுத்த கேட்சை சமரவிக்ரமா கேட்ச் பிடிக்க தவறினார். இதனால் லோகேஷ் ராகுல் 6 ரன்னில் அவுட்டாவதில் இருந்து தப்பினார். இந்த ஓவரில் இந்தியா பவுண்டரி விளாசவில்லை. 4-வது ஓவரில் ராகுல் ஒரு சிக்ஸ் விளாசினார். ஐந்தாவது ஓவரில் ராகுல் ஒரு பவுண்டரி, ஒரு சிக்ஸ் அடிக்க, ரோகித் சர்மா பவுண்டரி ஒன்று விளாசினார். 6-வது ஓவரில் இருந்து ரோகித் சர்மா ருத்ரதாண்டவம் ஆடினார். இந்த ஓவரில் 3 பவுண்டரி அடித்தார். 8-வது ஓவரில் ரோகித் சர்மா இரண்டு பவுண்டரியும், ராகுல் ஒரு சிக்சருடம் விளாசினர். 9-வது ஓவரை குணரத்னே வீசினார். இந்த ஓவரின் 3-வது பந்தை சிக்சருக்கு தூக்கி ரோகித் சர்மா அரைசதம் அடித்தார். இந்த சிக்ஸ் உடன் ரோகித் சர்மா 23 பந்தில் 53 ரன்கள் சேர்த்திருந்தார். அடுத்த பந்தை சிக்ஸ் தூக்கிய ரோகித் சர்மா, கடைசி இரண்டு பந்தையும் பவுண்டரிக்கு தூக்கினார். 10-வது ஓவரின் கடைசி பந்தில் ரோகிர் சர்மா பவுண்டரி அடித்தார். இந்தியா 10 ஓவரில் விக்கெட் இழப்பின்றி 117 ரன்கள் எடுத்தது. 11-வது ஓவரை பெரேரா வீசினார். இந்த ஓவரில் ரோகித் சர்மா நான்கு சிக்சர்கள் தூக்கினார். 12-வது ஓவரை மேத்யூஸ் வீசினார். இந்த ஓவரின் 2-வது பந்தை பவுண்டரிக்கு விளாசிய ரோகித் சர்மா 35 பந்தில் அதிரடி சதம் அடித்து, டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக சதம் அடித்த டேவிட் மில்லரின் சாதனையை சமன் செய்தார். 13-வது ஓவரில் இரண்டு சிக்ஸ், ஒரு பவுண்டரி அடித்த ரோகித் சர்மா 4-வது பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். ரோகித் சர்மா 43 பந்தில் 12 பவுண்டரி, 10 சிக்ஸ் உடன் 118 ரன்கள் குவித்தார். லோகேஷ் ராகுல் – ரோகித் சர்மா ஜோடி 12.4 ஓவரில் 165 ரன்கள் குவித்தது. டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இது அதிபட்ச பார்ட்னர்ஷிப் ஆகும். அடுத்து டோனி களம் இறங்கினார். மறுமுனையில் விளையாடிய லோகேஷ் ராகுல் அரைசதம் அடித்தார். 35 பந்தில் அரைசதம் அடித்த ராகுல், அதன்பின் அதிரடி ஆட்டத்தை தொடர்ந்தார். 14 பந்தில் 38 ரன்கள் அடித்த லோகேஷ் ராகுல் 49 பந்தில் 5 பவுண்டரி, 8 சிக்சருடன் 89 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் வந்த ஹர்திக் பாண்டியா 10 ரன்னிலும், ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் ரன்ஏதும் எடுக்காமலும், டோனி 28 ரன்னிலும் ஆட்டமிழக்க இந்தியா 20 ஓவரில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 260 ரன்கள் குவித்தது. இலங்கை பந்து வீச்சாளர்களில் சமீரா 45 ரன்னும், பெர்னாண்டோ 61 ரன்னும், பெரேரா 49 ரன்களும் விட்டுக்கொடுத்தனர். இந்தியா 21 சிக்சர்கள் விளாசியது.

Source: Maalaimalar

