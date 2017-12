கானா வீரருடன் மிகவும் கவனமாக மோதுவேன்: விஜேந்தர் சிங்

ஜெய்ப்பூரில் இன்று நடைபெற உள்ள குத்துச்சண்டை போட்டியில் கானா வீரர் எர்னஸ்ட்டுடன் மிகவும் கவனமாக மோதுவேன், என இந்திய குத்துச்சண்டை வீரர் விஜேந்தர் சிங் கூறியுள்ளார்.

ஜெய்ப்பூர்: இந்திய தொழில்முறை குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் முன்னணி வீரராக திகழும் விஜேந்தர் சிங், இதுவரை விளையாடியுள்ள 9 பந்தயங்களிலும் வெற்றி பெற்றிருப்பதுடன் டபிள்யூ.பி.ஓ. ஒரியன்டல் (WBO Oriental) மற்றும் ஆசிய பசிபிக் (Asia-Pacific) பட்டங்களையும் கைப்பற்றி இருக்கிறார். இந்த நிலையில் விஜேந்தர்சிங் தனது 10-வது தொழில்முறை குத்துச்சண்டையில் கானாவின் எர்னெஸ்ட் அமுஜூவுடன் மல்லுகட்ட இருக்கிறார். 34 வயதான எர்னெஸ்ட் அமுஜூ 25 போட்டிகளில் விளையாடி 23-ல் வெற்றியும், 2-ல் தோல்வியும் கண்டவர். விஜேந்தர்சிங் தனது பட்டங்களை தக்கவைத்துக் கொள்வதற்காகக் களமிறங்கும் இந்த போட்டியை காண இந்திய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றனர். இந்த பந்தயம் இன்று (23-ந்தேதி) ஜெய்ப்பூரில் நடக்கிறது. இன்று நடைபெற உள்ள போட்டிக்கான எடை பரிசோதனை நிகழ்ச்சி நேற்று நடந்தது. அதில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய விஜேந்தர் சிங் கூறுகையில், ‘குத்துச்சண்டை போட்டியில் எந்த ஒரு வீரரையும் அலட்சியமாக நினைக்க முடியாது. வலுவான ஒரு குத்து எவ்வளவு பெரிய வீரரையும் சாய்த்துவிடும். முன்னணி வீரர்கள் பலர் சாதாரண வீரரிடம் தோற்பதை பார்த்திருக்கிறோம். எனவே, எர்னஸ்ட்டுக்கு எதிராக மிகவும் கவனமாக விளையாடுவேன்’ என்றார். கடந்த வாரம் எர்னெஸ்ட், விஜேந்தர் முதல் தோல்வியை சந்திக்கப் போகிறார். அவரை 3 அல்லது 4-வது ரவுண்டிலேயே நாக் அவுட் செய்து வெளியேற்றுவேன் என கூறியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Maalaimalar

