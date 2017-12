காயத்தால் 3-வது டி20 போட்டியில் இருந்து மேத்யூஸ் விலகல்

இந்தூரில் நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் பந்து வீசியபோது மேத்யூஸ்க்கு காயம் ஏற்பட்டது. இதனால் நாளை மும்பையில் நடக்கும் கடைசி போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார்.

இந்தியா – இலங்கை இடையிலான 2-வது டி20 கிரிக்கெட் போட்டி இந்தூரில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்தியா முதலில் பேட்டிங் செய்தது. ரோகித் சர்மா, லோகேஷ் ராகுல் ஆகியோர் அதிரடியாக விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். 12-வது ஓவரை மேத்யூஸ் வீசினார். இந்த ஓவரின் 2-வது பந்தை பவுண்டரிக்கு விரட்டிய ரோகித் சர்மா, 35 பந்தில் சதத்தை பூர்த்தி செய்தார். இந்த பந்தை வீசியதும் மேத்யூஸ் தொடைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வலியால் அவதிப்பட்டார். இதனால் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். அவருக்கு தொடைப்பகுதியில் தசைப்பிடிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், இரண்டு வாரங்கள் ஓய்வு எடுக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனால் நாளை மும்பையில் நடக்க இருக்கும் கடைசி ஒருநாள் போட்டியில் இருந்து விலகியுள்ளார். கடந்த 15 மாதங்களாக மேத்யூஸ் அடிக்கடி காயத்தால் அவதிப்பட்டு வருகிறார். இந்தியாவிற்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் மேத்யூஸ் பந்து வீசவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Maalaimalar

