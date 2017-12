டோனிக்கு மாற்றான விக்கெட் கீப்பர் இல்லை: தேர்வுகுழு தலைவர் பாராட்டு

டோனிக்கு மாற்று விக்கெட் கீப்பர் யாரும் இல்லை என்றும் இப்போதும் உலகின் நம்பர் ஒன் விக்கெட் கீப்பராக உள்ளார் என தேர்வுகுழு தலைவர் எம்.எஸ்.கே.பிரசாத் பாராட்டி உள்ளார்.

மும்பை: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் விக்கெட் கீப்பரும், முன்னாள் கேப்டனுமான டோனி டெஸ்ட் போட்டியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். தற்போது ஒருநாள் போட்டி, 20 ஓவர் போட்டியில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார். சமீபத்தில் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 20 ஓவர் போட்டியில் டோனியின் ஆட்டம் குறித்து விமர்சிக்கப்பட்டது. அவர் 20 ஓவர் போட்டியில் ஓய்வு பெற வேண்டும் என்று முன்னாள் வீரர்கள் வலியுறுத்தினர். ஆனால் கேப்டன் விராட் கோலி, பயிற்சியாளர் ரவி சாஸ்திரி ஆகியோர் டோனிக்கு ஆதரவு தெரிவித்தனர். இந்த நிலையில், இந்திய அணியின் தேர்வுக்குழு தலைவர் எம்.எஸ்.கே.பிரசாத் டோனி தான் இப்போதும் உலகின் நம்பர் ஒன் விக்கெட் கீப்பராக உள்ளார். இலங்கைக்கு எதிரான 20 ஓவர் போட்டியில் அவரது ஸ்டம்பிங் மற்றும் கேட்ச் வியக்க வைக்கும் விதத்தில் உள்ளது. அவருடன் ஒப்பீடும் அளவுக்கு எந்த விக்கெட் கீப்பரை பார்க்கவில்லை. இந்திய ‘ஏ’ அணி விளையாடிய தொடரின் போது இளம் விக்கெட் கீப்பர்களை பயன்படுத்தி பார்த்தோம். நாங்கள் எதிர்பார்த்தப் படி இளம் விக்கெட் கீப்பர்கள் செயல்பாடுகள் இல்லை. டோனிக்கு மாற்று விக்கெட் கீப்பர் யாரும் இல்லை. இதனால் 2019-ம் உலககோப்பை போட்டி வரை டோனியையே விக்கெட் கீப்பராக தொடர செய்வது என்று முடிவு செய்து விட்டோம். இளம் விக்கெட் கீப்பர்கள் ரிஷாப் பாண்ட், சஞ்சு சாம்சன் போன்ற வீரர்களுக்கு தொடர்ந்து இந்திய ‘ஏ’ அணியில் வாய்ப்பு அளிக்கப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

