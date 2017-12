இலங்கைக்கு எதிரான 3வது டி-20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது.

மும்பை: இலங்கை கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து விளையாடி வருகிறது. இரு அணிகள் இடையேயான டி 20 ஓவர் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் இந்தியா கைப்பற்றியுள்ளது. கட்டாக்கில் நடந்த முதல் ஆட்டத்தில் 93 ரன் வித்தியாசத்திலும், இந்தூரில் நடந்த 2-வது போட்டியில் 88 ரன் வித்தியாசத்திலும் இந்தியா வென்று தொடரை கைப்பற்றியது. இன்று நடைபெறும் ஆட்டத்திலும் தனது அதிரடியை வெளிப்படுத்தி ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி பெற்று ‘ஒயிட்வாஷ்’ செய்யும் ஆர்வத்தில் உள்ளது. ஆனாலும், முதல் 2 போட்டியில் தோற்ற இலங்கை அணி இன்றைய ஆட்டத்தில் ஆறுதல் வெற்றிக்காக மிகவும் கடுமையாக போராடும் என தெரிகிறது. இந்நிலையில், இந்தியா-இலங்கை அணிகள் மோதும் 3-வது மற்றும் கடைசி 20 ஓவர் போட்டி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் இன்று இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது. இலங்கை அணி பேட்டிங் செய்து வருகிறது.

Source: Maalaimalar

English summary

Against Sri Lanka 3rd t-20 cricket: India won the toss bowling selection

Against Sri Lanka 3rd t-20 cricket Indian cricket team in the AIADMK won toss