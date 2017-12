தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் டிவில்லியர்ஸ், இந்திய அணியின் கேப்டன் விராட் கோலியை எதிர்கொள்ள தயாராக உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

ஒரு நாள் மற்றும் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்தி வந்த தென்ஆப்பிரிக்க அணியின் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் டிவில்லியர்ஸ் மீண்டும் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாட உள்ளார். தென்ஆப்பிரிக்கா-ஜிம்பாப்வே இடையிலான 4 நாட்கள் கொண்ட டெஸ்ட் போட்டி (பகல்-இரவு) போர்ட்எலிசபெத்தில் நாளை தொடங்குகிறது. இதில் களம் இறங்க உள்ள டிவில்லியர்ஸ் நேற்று நிருபர்களிடம் கூறுகையில், ‘இங்குள்ள சூழலுக்கும், பகல்-இரவு டெஸ்ட் போட்டிக்கும் ஏற்ப என்னை மாற்றிக்கொள்ள முடியும். கடந்த 6 மாதங்களாக பழைய நிலைக்கு திரும்ப கடினமாக உழைத்தேன். ஜூலை மாதம் பிரிட்டோரியா பல்கலைக்கழகத்தில் சிவப்பு நிற பந்துகளை எதிர்கொண்டு ஆடினேன். அப்போது சில தொழில்நுட்ப குறைபாடுகளை சரி செய்து கொண்டேன். இப்போது டெஸ்ட் போட்டிக்கு தயாராக இருப்பதாக உணர்கிறேன்’ என்றார். மேலும் டிவில்லியர்ஸ் கூறுகையில், ‘தற்போது சிறந்த கேப்டன்களில் ஒருவராக இந்தியாவின் விராட் கோலி திகழ்கிறார். முதல்முறையாக அவரை கேப்டனாக பார்த்ததில் இருந்து இப்போது நிறைய முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறார். விராட் கோலி மனஉறுதி மிக்க ஒரு கேப்டன் என்பதை அறிவோம். அவர் தென்ஆப்பிரிக்க மண்ணில் வெற்றி பெற்று வரலாறு படைக்க முயற்சிப்பார். இந்தியா-தென்ஆப்பிரிக்கா தொடர் சவால் நிறைந்ததாக இருக்கும். அதை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி உள்ளேன்’ என்றார். 33 வயதான டிவில்லியர்ஸ் கடைசியாக 2016-ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் டெஸ்ட் போட்டியில் விளையாடி இருந்தார் என்பது நினைவு கூரத்தக்கது.

