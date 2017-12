ஐ.பி.எல். டி20 லீக் தொடரில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியில் காம்பீர் நீடிப்பாரா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. சுனிலை நரைனை அந்த அணி தக்க வைத்துள்ளது.

இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தால் நடத்தப்படும் ஐ.பி.எல். டி20 லீக் தொடர் ஆண்டுதோறும் நடைபெற்று வருகிறது. உலகளவில் பிரபலம் அடைந்துள்ள ஐ.பி.எல். தொடரை வெற்றிகரமாக முடித்துள்ளது. அடுத்த வருடம் ஏப்ரல், மே மாதங்களில் 11-வது சீசன் நடைபெற இருக்கிறது. இதற்கான வீரர்கள் ஏலம் அடுத்த மாதம் 27-ந்தேதியும், 28-ந்தேதியும் நடக்கிறது. தற்போது உள்ள அணிகள் ஐந்து வீரர்களை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும். மூன்று வீரர்களை நேரடியாக தக்கவைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இரண்டு பேரை ஏலத்தின்போது அடுத்த அணி எவ்வளவு ரூபாய்க்கு ஏலம் கேட்கிறதோ, அந்த விலை விருப்பம் என்றால் தக்கவைத்துள்ளலாம். இதற்கு ‘ரைட் டூ மேட்ச்’ என்று பெயர். மூன்று வீரர்களின் பெயர்களை ஜனவரி 4-ந்தேதிக்குள் ஐ.பி.எல். கவர்னிங் கவுன்சிலிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு அணிகளும் தக்கவைத்துக் கொள்ளும் வீரர்கள் பெயரை தயார் செய்து வருகிறது. ஐ.பி.எல். தொடரில் கொல்கத்தா அணிகளும் முக்கியமானது. காம்பீர் தலைமையிலான கொல்கத்தா அணி 2012 மற்றும் 2014-ல் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. தற்போது கொல்கத்தா காம்பீரை தக்கவைத்துக் கொள்ளவில்லை. இன்றைய நாள் வரை அதற்கான முயற்சிகளை அந்த அணி நிர்வாகம் மேற்கொள்ளவில்லை. ஆனால், வெஸ்ட் இண்டீஸ் சுழற்பந்து வீச்சாளர் சுனில் நரைனை தக்கவைத்துள்ளது. இதுகுறித்து காம்பீர் கூறுகையில் ‘‘கொல்கத்தா நைட்ரைடர்ஸ் அணியின் நிர்வாகத்தில் இருந்து என்னிடம் யாரும் பேசவில்லை. வருங்காளத்தில் கொல்கத்தா அணியில் இருப்பேனா என்பது எனக்குத் தெரியவில்லை. ரஞ்சி டிராபி தொடருக்குப்பின் அணி நிர்வாகத்துடன் உட்கார்ந்து பேசுவேன். ஆனால், எந்த அணிக்காகவும் விளையாட இருக்கிறேன்’’ என்றார்.

Source: Maalaimalar

English summary

1. p. l. T20 League: Kolkata Knight riders team to remain in the camp of beer?

1. p. l. T20 League series at Kolkata Knight riders team zuzims beer needippa