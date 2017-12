‘பாக்சிங் டே’ டெஸ்ட்: வார்னர் சதம், ஸ்மித் அரை சதத்தால் ஆஸி. முதல் நாளில் 244/3

மெல்போர்னில் இன்று தொடங்கிய ‘பாக்சிங் டே’ டெஸ்டில் வார்னர் சதத்தால் ஆஸ்திரேலியா முதல் நாள் ஆட்ட முடிவில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 244 ரன்கள் சேர்த்துள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து இடையிலான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே முடிவடைந்துள்ள மூன்று போட்டிகளிலும் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற்று தொடரை 3-0 என வென்றதுடன் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்நிலையில் 4-வது டெஸ்ட் இன்று பாரம்பரியமான மெல்போர்ன் மைதானத்தில் தொடங்கியது. கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்கு அடுத்த நாள் தொடங்கும் டெஸ்ட் போட்டிக்கு ‘பாக்சிங் டே’ டெஸ்ட் என்று பெயர். மெல்போர்ன் மைதானம்தான் உலகின் மிகப்பெரிய மைதானம் ஆகும். இங்கு 90 ஆயிரம் ரசிகர்கள் நேரில் போட்டியை கண்டுகளிக்கலாம். ‘பாக்சிங் டே’ டெஸ்டில் முதல் நாளான இன்று மெல்போர்ன் மைதானம் முழுமையாக நிரம்பியிருக்கும். 90 ஆயிரம் ரசிகர்களுக்கு மத்தியில் இன்று ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து அணி வீரர்கள் களம் இறங்கினார்கள்.

பிராட் பந்தில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறும் கவாஜா டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் ஸ்மித் பேட்டிங் தேர்வு செய்தார். ஆஸ்திரேலிய அணியில் ஸ்டார்க்கிற்குப் பதிலாக ஜேக்சன் பேர்டும், இங்கிலாந்து அணியில் ஓவர்டனுக்குப் பதில் குர்ரானும் இடம் பிடித்தனர். ஆஸ்திரேலிய அணியின் பான்கிராஃப்ட், டேவிட் வார்னர் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினார்கள். பான்கிராஃப்ட் நிதானமாக விளையாட, வார்னர் அதிரடி ஆட்டத்தில் ஈடுபட்டார். வார்னர் 64 பந்தில் 6 பவுண்டரியுடன் அரைசதம் அடித்தார்.

இங்கிலாந்து வீரர் குர்ரான் உடன் வாக்குவாத்தில் ஈடுபடும் வார்னர் வார்னர் அதிரடி ஆட்டத்தால் ஆஸ்திரேலியா முதல்நாள் மதிய உணவு இடைவேளை வரை 28 ஓவரில் விக்கெட் இழப்பின்றி 102 ரன்கள் சேர்த்தது. பான்கிராஃப்ட் 19 ரன்னுடனும், வார்னர் 83 ரன்னுடனும் களத்தில் இருந்தனர். மதிய உணவு இடைவேளை முடிந்து மீண்டும் ஆட்டம் தொடங்கியது. தொடர்ந்து விளையாடிய பான்கிராஃப்ட் 26 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் வோக்ஸ் பந்தில் எல்.பி.டபிள்யூ. ஆனார். அடுத்து வார்னர் உடன் கவாஜா ஜோடி சேர்ந்தார். 41-வது ஓவரை புதுமுக வீரரான குர்ரான் வீசினார். 99 ரன்கள் எடுத்திருந்த வார்னர் 5-வது பந்தில் அவுட் ஆனார். ஆனால் நோ-பாலாக வீசியதால் வார்னர் அவுட்டாவதில் இருந்து தப்பித்தார். பின்னர் அடுத்த பந்தில் 1 ரன் எடுத்து சதம் அடித்தார். வார்னர் 130 பந்தில் 13 பவுண்டரி, 1 சிக்சருடன் தனது 21-வது சதத்தை பதிவு செய்தார். தொடர்ந்து விளையாடிய வார்னர் 103 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆண்டர்சன் பந்தில் ஆட்டம் இழந்தார்.

பிராட் பந்தில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறும் கவாஜா 3-வது விக்கெட்டுக்கு கவாஜா உடன் ஸ்மித் ஜோடி சேர்ந்தார். கவாஜா 17 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் வெளியேற, 4-வது விக்கெட்டுக்கு ஸ்மித் உடன் ஷேன் மார்ஷ் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஸ்மித் அரைசதம் அடித்தார். இருவரும் முதல்நாள் ஆட்டம் முடியும் வரை மேலும் விக்கெட் இழக்காமல் பார்த்துக்கொண்டனர். வார்னர், ஸ்மித் ஆட்டத்தால் ஆஸ்திரேலியா முதல் நாள் ஆட்ட முடிவில் 89 ஓவரில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 244 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ஸ்மித் 65 ரன்னுடனும், ஷேன் மார்ஷ் 31 ரன்னுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இதுவரை…

Source: Maalaimalar

English summary

‘ Boxing day ‘ test: If half a cent per cent, Warner Smith, Asif. On the first day of 244/3

Boxing Day in Melbourne starting today ‘ by Warner Bros ‘ test per cent to Aastha