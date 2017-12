ஒருநாள் போட்டியில் விராட் கோலியைவிட ரோகித் சர்மா சிறந்த பேட்ஸ்மேன்: சந்தீப் பட்டில்

ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் விராட் கோலியைவிட ரோகித் சர்மா சிறந்த பேட்ஸ்மேன் என்று முன்னாள் இந்திய வீரர் சந்தீப் பட்டில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி மூன்று வகை கிரிக்கெட்டிலும் 50-க்கு மேல் சராசரி வைத்துள்ளார். குறிப்பாக ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். இலங்கைக்கு எதிரான ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் விராட் கோலிக்கு ஓய்வு கொடுக்கப்பட்டது. அப்போது ரோகித் சர்மா கேப்டனாக செயல்பட்டார். இவர் ஒருநாள் போட்டியில் இரட்டை சதமும், டி20 போட்டியில் சதமும் விளாசினார். ஒருநாள் போட்டியில் ரோகித் சர்மா மூன்று முறை இரட்டை சதம் விளாசியுள்ளார். ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் விராட் கோலியை விட ரோகித் சர்மாதான் சிறந்த வீரர் என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் சந்தீப் பட்டில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து செய்தி நிறுவனம் ஒன்றிற்கு அவர் கருத்து கூறுகையில் ‘‘விராட் கோலியின் ரசிகர்கள் இதை விரும்பமாட்டார்கள். ஆனால், ரோகித் சர்மாதான் தற்போது சிறந்த ஒருநாள் மற்றும் டி20 பேட்ஸ்மேன். விராட் கோலி உண்மையிலேயே தலைசிறந்த பேட்ஸ்மேன். அதில் எந்வொரு சந்தேகமும் இல்லை. அவர் இந்தியாவின் சிறந்த டெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன். ஆனால், ஒருநாள் மற்றும் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியை எடுத்துக் கொண்டால் ரோகித் சர்மா அவரை முந்துகிறார்’’ என்றார்.

Source: Maalaimalar

English summary

ODI best batsman Virat Kohli than Rohit Sharma: Sandeep pat1l

In one-day cricket competition than Rohit Sharma best patchi Virat Kohli