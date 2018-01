மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வீரர் ‘யங்’கிற்கு 3 போட்டிகளில் விளையாட தடை

பிரிமீயர் லீக் தொடரில் சவுதாம்ப்டன் வீரரை தாக்கிய சம்பவத்தில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் வீரர் யங்கிற்கு மூன்று போட்டியில் விளையாட தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. #PremierLeague #MUFC

பிரிமீயர் லீக் கால்பந்து தொடரில் கடந்த சனிக்கிழமை நடைபெற்ற போட்டியில் புகழ் வாய்ந்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி சவுதாம்ப்டன் அணியை எதிர்கெண்டது. இந்த போட்டி கோல்கள் ஏதுமின்றி டிராவில் முடிந்தது. இந்த போட்டியின்போது பந்தை கடத்த முயற்சிக்காத போது மான்செஸ்டர் வீரர் யங் சவுதாம்ப்டன் வீரர் டஸ்கன் டாடிக்-ஐ முழங்கையால் தாக்கினார். இதுகுறித்து கால்பந்து சங்கத்தின் ஒழுங்குமுறை கமிஷன் விசாரணை நடத்தியது. அப்போது யங் தனது குற்றத்தை ஒப்புக் கொண்டார். இதனால் கால்பந்து சங்கம் அவருக்கு மூன்று போட்டிகளில் விளையாட தடைவிதித்தது. தனக்கு அளித்த தண்டனை அதிகமானது என யங் வாதிட்டார். ஆனால் ஒழுங்குமுறை கமிஷன் அதை நிராகரித்துவிட்டது. இதனால் யங் இன்று எவர்டென் அணிக்கெதிரான போட்டியில் பங்கேற்க முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. #PremierLeague #MUFC

Source: Maalaimalar

English summary

Young Manchester United players ‘ play in ‘ Meller 3 competition bans

Brimier League savuthamptan players in the series in Manchester United player who attacked three young go