எவர்டன் அணியை வீழ்த்தி 2-வது இடத்திற்கு முன்னேறியது மான்செஸ்டர் யுனைடெட்

பிரிமீயர் லீக் கால்பந்து தொடரில் நேற்றைய புத்தாண்டு போட்டியில் எவர்டன் அணியை 2-0 என வீழ்த்தி மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. #PermierLeague #MUFC

பிரிமீயர் லீக் கால்பந்து தொடரில் புத்தாண்டு தினமான நேற்று நடைபெற்ற ஒரு ஆட்டத்தில் புகழ்வாய்ந்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணி எவர்டன் அணியை எதிர்கொண்டது. கடந்த போட்டியின்போது தலையில் காயம் ஏற்பட்டதால் லூகாக்கு களம் இறங்கவில்லை. இதனால் லிங்கார்டு முன்னணி ஸ்ட்ரைக்கராக விளையாடினார். சொந்த மண்ணில் விளையாடிய எவர்டன், மான்செஸ்டர் அணிக்கு கடும் சவாலாக விளங்கியது. இதனால் முதல் பாதி நேரத்தில் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கவில்லை. 2-வது பாதி நேரத்தில் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் அணியின் போக்பா தாக்குதல் ஆட்டத்தில் ஈடுபட்டார். இதனால் மான்செஸ்டர் வீரர்கள் எவர்டன் கோல் எல்லையை ஆக்கிரமித்தனர். மான்செஸ்டர் வீரர் லிங்கார்டு ஆட்டத்தின் 57-வது நிமிடத்தில் போக்பா பாஸ் செய்த பந்தை 25 மீட்டர் தூரத்தில் இருந்து மார்சியல் சிறப்பான வகையில் கோலாக மாற்றினார். 81-வது நிமிடத்தில் மார்சியல் கொடுத்த பந்தை லிங்கார்டு எவர்டனின் பின்கள வீரர்களை ஏமாற்றி கோல் அடித்தார். இதனால் மான்செஸ்டர் யுனைடெட் 2-0 என வெற்றி பெற்றது. தொடர்ச்சியாக மூன்று போட்டிகளை டிரா செய்த மான்செஸ்டர் யுனைடெட் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரிமீயர் லீக் தரவரிசையில் 22 போட்டிகளில் முடிவில் 14 வெற்றி 5 டிரா, 3 தோல்வியின் மூலம் 47 புள்ளிகள் பெற்று 2-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது. மான்செஸ்டர் சிட்டி 59 புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்தில் உள்ளது.

Source: Maalaimalar

English summary

Evarten team 2-Manchester United ranked for advanced

Brimier evarten new year contest yesterday in League football team that defeated Manchester yunaida 2-0