ஐபிஎல்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி பயிற்சியாளராக கேரி கிர்ஸ்டன், நெஹ்ரா நியமனம்

ஐபில் டி20 லீக் தொடரில் விளையாடும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணியின் பயிற்சியாளராக கேரி கிர்ஸ்டன், நெஹ்ரா நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். #IPL #RCB #Nehra #GaryKirsten

ஐபில் டி20 லீக் தொடர் வெற்றிகரமாக 10 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. 2018-ம் ஆண்டு 11-வது வருடத்தில் கால் எடுத்து வைக்கிறது. இதில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஐபிஎல் நிர்வாகக்குழு கொண்டு வந்துள்ளது. ஐபிஎல் தொடரில் இடம்பிடித்துள்ள அணிகள் யார் யாரை தக்க வைத்துள்ளது என்பதை வரும் 4-ந்தேதிக்குள் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி தென்ஆப்பிரிக்காவின் முன்னாள் பேட்ஸ்மேனும், இந்திய அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளரும் ஆன கேரி கிர்ஸ்டன் மற்றும் இந்திய அணியின் முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆசிஷ் நெஹ்ரா ஆகியோரை பயிற்சியாளராக நியமித்துள்ளோம் என்பதை தெரிவித்துள்ளது. இந்திய அணி 2011-ம் ஆண்டு உலகக்கோப்பையை வெல்லும்போது தலைமை பயிற்சியாளராக இருந்தவர் கேரி கிர்ஸ்டன். தற்போது ஆர்சிபி அணியின் ஆலேசகராகவும், பேட்டிங் பயிற்சியாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். ஆஷிஸ் நெஹ்ரா இந்திய அணியின் முன்னாள் இடது கை வேகப்பந்து வீச்சாளர். இவர் சமீபத்தில்தான் இந்திய அணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்றார். 17 வருடமாக இந்திய அணிக்காக விளையாடிய இவர், பந்து வீச்சு பயிற்சியாளர் மற்றும் ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் வெட்டோரி தலைமை பயிற்சியாளர் பதவியில் நீடிக்கிறார். ஆனால் ஆர்சிபி அணி எந்தெந்த வீரர்களை தக்கவைத்துள்ளது என்பது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் ஏதும் இதுவரை தெரியவில்லை. #IPL #RCB #Nehra #GaryKirsten

Source: Maalaimalar

IPL: Royal challengers Bangalore team coach Gary Kirsten, nehra appointment

Tham in T20 League to continue playing in the Royal challengers Bangalore team’s coach Gary Kirsten, nehra appointment