மராட்டிய ஓபன் டென்னிஸ்: இந்திய வீரர் யுகி பாம்ப்ரி வெற்றி

மராட்டிய ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியின் முதல் சுற்று ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் யுகி பாம்ப்ரி வெற்றி பெற்றார்.

புனே: சென்னையில் இருந்து புனேக்கு மாற்றப்பட்ட ஏ.டி.பி. டென்னிஸ் போட்டி மராட்டிய ஓபன் என்ற பெயரில் புனேயில் நேற்று முன்தினம் தொடங்கியது. இதில் நேற்று நடந்த ஆண்கள் ஒற்றையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் உலக தரவரிசையில் 118-வது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய வீரர் யுகி பாம்ப்ரி, வைல்டு கார்டு மூலம் தகுதி பெற்ற உள்ளூர் வீரர் அர்ஜூன் காதேவை சந்தித்தார். இதில் யுகி பாம்ப்ரி 6-3, 6-4 என்ற நேர்செட்டில் அர்ஜூன் காதேவை தோற்கடித்து 2-வது சுற்றுக்கு முன்னேறினார். யுகி பாம்ப்ரி இந்த மைதானத்தில் தொடர்ச்சியாக பெற்ற 11-வது வெற்றி இதுவாகும். 2-வது சுற்று ஆட்டத்தில் யுகி பாம்ப்ரி, பிரான்ஸ் வீரர் பியாரே ஹக்ஸ் ஹெர்பெர்ட்டை சந்திக்கிறார். இன்னொரு ஆட்டத்தில் தரவரிசையில் 223-வது இடத்தில் இருக்கும் இந்திய வீரர் சுமித் நாகல் 3-6, 3-6 என்ற நேர்செட்டில் தகுதி சுற்று மூலம் முன்னேறிய பெலாரஸ் வீரர் இல்யா இவாஷ்காவிடம் தோல்வி கண்டு நடையை கட்டினார். இதன் மூலம் சுமித் நாகலின் தொடர்ச்சியான 7 ஆட்ட வெற்றி முடிவுக்கு வந்தது. மற்ற ஆட்டங்களில் ரிபின் ஹாஸ் (நெதர்லாந்து), லாஸ்லோ டெரே (செர்பியா) ஆகியோர் வெற்றி பெற்று 2-வது சுற்றுக்குள் நுழைந்தனர்.

Source: Maalaimalar

