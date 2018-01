சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி: பெங்கால் அணிக்கு மனோஜ் திவாரி கேப்டன்

சையத் முஷ்டாக் அலி 2017-18 தொடருக்கான பெங்கால் அணியின் கேப்டனாக மனோஜ் திவாரி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். #SyedMushtaqAliTrophy

ரஞ்சி டிராபி கிரிக்கெட் தொடர் கடந்த 1-ந்தேதியுடன் முடிவடைந்தது. இதில் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி விதர்பா முதன்முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. அரையிறுதி ஒன்றில் பெங்கால் அணி டெல்லியிடம் தோல்வியடைந்தது. தற்போது பெங்கால் அணி சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபியை குறிவைத்துள்ளது. இதற்கான பெங்கால் அணியை பெங்கால் கிரிக்கெட் சங்கம் அறிவித்துள்ளது. மனோஜ் திவாரி கேப்டனாகவும், சுதிப் சட்டர்ஜி துணைக் கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சையத் முஷ்டாக் அலி தொடருக்கான பெங்களால் அணியில் இடம்பிடித்துள்ள வீரர்கள் விவரம்:- 1. மனோஜ் திவாரி (கேப்டன்), 2. சுதிப் சட்டர்ஜி (துணைக் கேப்டன்), 3. ஸ்ரீவாத்ஸ் கோஸ்வாமி, 4. விவேக் சிங், 5. பிரமோத் சண்டிலா, 6. விரித்விக் சட்டர்ஜி, 7. அனுஸ்துப் மஜும்தான், 8. கனிஷ்க் சேத், 9. அசோக் திண்டா, 10. சயன் கோஷ், 11. ஆமிர் கானி, 12. ரத்விக் சவுத்ரி, 13. சுமந்தா குப்தா, 14. அபிமன்யு ஈஸ்வரன். சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி ஜனவரி 21-ந்தேதியில் இருந்து பிப்ரவரி 10-ந்தேதி வரை நடக்கிறது. #SyedMushtaqAliTrophy #ManojTiwari

