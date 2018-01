பேட்டி அளிப்பதை தவிர்த்த கோலி

இரு நாட்டு தொடர்களின் போது போட்டிக்கு முந்தைய நாள் கேப்டன்கள் பேட்டி அளிப்பது வழக்கம். ஆனால் இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி அதனை தவிர்த்துவிட்டார். #INDvSA #ViratKohli

இரு நாட்டு தொடர்களின் போது போட்டிக்கு முந்தைய நாள் கேப்டன்கள் பேட்டி அளிப்பது வழக்கம். ஆனால் இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி அதனை தவிர்த்துவிட்டார். #INDvSA #ViratKohli இரு நாட்டு தொடர்களின் போது போட்டிக்கு முந்தைய நாள் கேப்டன்கள் பேட்டி அளிப்பது வழக்கம். ஆனால் இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி நேற்று பேட்டி கொடுக்க செய்தியாளர் அறைக்கு வரவில்லை. இதனால் கேள்விக் கணைகளை தொடுக்க காத்திருந்த ஊடகத்தினர் மிகுந்த ஏமாற்றம் அடைந்தனர். அவருக்கு பதிலாக இந்திய அணியின் உதவி பயிற்சியாளர் சஞ்சய் பாங்கர் நிருபர்களை சந்தித்தார். “முதலாவது டெஸ்டுக்கு முன்பாக 4-5 நாட்கள் கிடைத்ததால் நாங்கள் சிறந்த முறையில் தயாராகி இருக்கிறோம். எல்லா வீரர்களும் நேர்மறையான எண்ணங்களுடன் களம் காண தயாராக உள்ளனர்’ என்று பாங்கர் கூறினார்.

Source: Maalaimalar

