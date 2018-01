ஆசிய அணிகள் வெற்றி பெறாத கேப்டவுன் மைதானம்

தென்ஆப்பிரிக்கவில் உள்ள கேப்டவுன் மைதானத்தில் இதுவரை எந்த ஆசிய அணியும் வெற்றி பெற்றது கிடையாது.#INDvSA #Capetownstadium

கேப்டவுன் மைதானத்தில் இதுவரை எந்த ஆசிய அணியும் வெற்றி பெற்றதாக சரித்திரம் கிடையாது. இந்திய அணி இங்கு 4 டெஸ்டில் விளையாடி 2-ல் தோல்வியும், 2-ல் டிராவும் கண்டுள்ளது. மற்ற ஆசிய அணிகளான இலங்கை இங்கு விளையாடிய 3 டெஸ்டிலும், பாகிஸ்தான் 4 டெஸ்டிலும் தோல்வியையே சந்தித்து இருக்கிறது. தென்ஆப்பிரிக்க அணி இங்கு இதுவரை 54 டெஸ்டில் பங்கேற்று 23-ல் வெற்றியும், 20-ல் தோல்வியும் கண்டுள்ளது. எஞ்சிய 11 போட்டிகள் டிராவில் முடிந்தது. இந்திய ஜாம்பவான் சச்சின் தெண்டுல்கர் இங்கு 2 செஞ்சுரிகள் அடித்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Maalaimalar

Asian teams unsuccessful Cape Town Stadium

