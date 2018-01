இந்தியா – தென்ஆப்பிரிக்கா டெஸ்ட்: ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்த்திக் பாண்ட்யா முக்கிய பங்காற்றுவார் – தெண்டுல்கர்

இந்தியா – தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான டெஸ்ட் போட்டிகளில் ஹர்த்திக் பாண்ட்யா முக்கிய பங்காற்றுவார் என சச்சின் தெண்டுல்கர் கூறியுள்ளார். #INDvSA #SachinTendulkar

மும்பை: வீராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணி தென் ஆப்பிரிக்காவில் சுற்றுப் பயணம் செய்து விளையாடுகிறது. இரு அணிகள் மோதும் முதல் டெஸ்ட் போட்டி கேப்டவுனில் இன்று தொடங்குகிறது. தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர் குறித்து கிரிக்கெட் ஜாம்பவான் சச்சின் தெண்டுல்கர் கூறியதாவது:- முதல் டெஸ்ட் நடக்கும் கேப்டவுன் ஆடுகளம் சவால் நிறைந்தது. வேகப்பந்து வீச்சுக்கு நன்கு ஒத்துழைக்கும். இந்திய அணி பிரதான 3 வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுடன், ஆல்-ரவுண்டர் ஹிர்த்திக் பாண்ட்யாவுடன் களம் இறங்குகிறது. அவர் 4-வது வேகப்பந்து வீச்சாளராகவும், பேட்டிங்கில் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்துவார். அதை அவர் இலங்கைக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் செய்து காட்டினார். என்னுடைய 24 ஆண்டு கால கிரிக்கெட் வாழ்க்கையில் 4-வது நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆல்-ரவுண்டராக யாரும் இல்லை. ஆல்-ரவுண்டர்களான கபில்தேவ் மற்றும் மனோஜ் பிரபாகர் ஆகிய 2 பிரதான வேகப்பந்து வீச்சாளர்களில் ஒருவராகவே இருந்தனர். அதனால் ஹர்த்திக் பாண்ட்யா தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார். தென் ஆப்பிரிக்க ஆடுகளங்களில் பந்துவீசும் நமது வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அதில் கடின தன்மையை ஏற்படுத்தி சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஸ்வின் விக்கெட் வீழ்த்த உதவ வேண்டும். 2010-11-ம் ஆண்டு சுற்றுப்பயணத்தில் ஜாகீர்கான், ஸ்ரீசாந்த், இஷாந்த் சர்மா ஆகியோர் கேப்டவுன் டெஸ்டில் ஆடுகளத்தில் கடின தன்மையை ஏற்படுத்தி சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஹர்பஜன்சிங்குக்கு விக்கெட் வீழ்த்த உதவினர். ஹர்த்திக் பாண்ட்யா, ரோகித்சர்மா ஆகியோரில் யார் விளையாட வேண்டும் என்று நான் கருத்து கூற முடியாது. அது அணி நிர்வாகத்தின் முடிவை பொறுத்தது. தொடக்க வீரர்களில் தவான், முரளிவிஜய், ராகுல் ஆகியோரில் யார்? களம் இறங்க வேண்டும் என்பது பற்றி கருத்து கூற முடியாது. அனைத்து வீரர்களும் என்னுடைய நெருங்கி பழகி வருகிறார்கள். ஒருவருடன் ஒருவரை ஒப்பிட்டு பார்க்க விரும்பவில்லை. இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

