கோபா டெல் ரே கால்பந்து தொடர்: ரியல் மாட்ரிட் அசத்தல், பார்சிலோனா ஏமாற்றம்

கோபா டெல் ரே கால்பந்து தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில் ரியல் மாட்ரிட் வெற்றி பெற்றுள்ளது. பார்சிலோனா டிரா செய்து ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளது. #CopaDelRey #RealMadrid #Barcelona

ஸ்பெயின் நாட்டில் உள்ள கால்பந்து கிளப் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெறும் தொடர் கோபா டெல் ரே. லீக் சுற்றுகள் முடிந்து தற்போது காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றை இந்த தொடர் எட்டியுள்ளது. நேற்று காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றின் முதல் லெக் நடைபெற்றது. ஒரு ஆட்டத்தில் ரியல் மாட்ரிட் நுமான்சியா அணியை எதிர்கொண்டது. இதில் ரியல் மாட்ரிட் 3-1 என வெற்றி பெற்றது. 35 மற்றும் 89-வது நிமிடத்தில் ரியல் மாட்ரிட் அணிக்கு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. இதை பயன்படுத்தி கராத் பேலே, இஸ்கோ ஆகியோர் கோல் அடித்தனர். ஆட்டத்தின் கடைசி நிமிடத்தில் போர்ஜா மயோரல் மேலும் ஒரு கோல் அடித்தார். மற்றொரு ஆட்டத்தில் பார்சிலோனா செல்டா விகோ அணியை எதிர்கொண்டது. இந்த ஆட்டம் 1-1 என சமநிலையில் முடிந்தது. ஆட்டத்தின் 15-வது நிமிடத்தில் ஜோஸ் அமேஸ் முதல் கோலை பதிவு செய்தார். 31-வது நிமிடத்தில் செல்டா விகோ அணியின் சிஸ்டோ பதில் கோல் அடித்தார். அதன்பின் இரு அணி வீரர்களும் கோல் அடிக்காததால் ஆட்டம் டிராவில் முடிந்தது. இதனால் 2-வது லெக்கில் ஒரு கோல் முன்னிலையில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் பார்சிலோனா உள்ளது. மற்ற ஆட்டங்களில் அட்லெடிகோ மாட்ரிட், செவியா, அலெவ்ஸ் அணிகள் வெற்றி பெற்றது. 2-வது லெக் வருகிற 9-ந்தேதியும், 10-ந்தேதியும் நடக்கிறது. #CopaDelRey #RealMadrid #Barcelona

Source: Maalaimalar

