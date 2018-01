விரைவாக 6000 ரன்கள்: டான் பிராட்மேனுக்கு அடுத்த இடம் பிடித்தார் ஸ்மித்

டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் விரைவாக 6000 ரன்கள் எடுத்த வீரர்கள் பட்டியலில் டான் பிராட்மேனுக்கு அடுத்த இடத்தை பிடித்தார் ஸ்மித். #Ashes #AUSvENG #SteveSmith

ஆஸ்திரேலியா – இங்கிலாந்து இடையிலான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட ஆஷஸ் கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆஸ்திரேலியா கேப்டன் ஸ்மித் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். கடைசி போட்டி சிட்னியில் நேற்று தொடங்கியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து 346 ரன்கள் சேர்த்து ஆல்அவுட் ஆனது. பின்னர் ஆஸ்திரேலியா முதல் இன்னிங்சை தொடங்கியது. இன்றைய 2-வது நாள் ஆட்ட முடிவில் ஆஸ்திரேலியா 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 193 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. கவாஜா 91 ரன்னுடனும், ஸ்மித் 44 ரன்னுடனும் களத்தில் உள்ளனர். ஸ்மித்திற்கு இது 61-வது போட்டியாகும். முதல் இன்னிங்சில் 26 ரன்களை தொட்டபோது 6000 ஆயிரம் என்ற மைல்கல்லை எட்டினார். 6 ஆயிரம் ரன்கள் அடிப்பதற்கு ஸ்மித்திற்கு 111 இன்னிங்ஸ் மட்டுமே தேவைப்பட்டது. இதன்மூலம் அதிவேகமாக 6 ஆயிரம் ரன்கள் அடித்த 2-வது வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். டான் பிராட்மேன் 68 இன்னிங்சில் 6 ஆயிரம் ரன்களை கடந்து முதல் இடத்தில் உள்ளார். #Ashes #AUSvENG #SteveSmith

Source: Maalaimalar

