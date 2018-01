ஐபிஎல் 2018: டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் பயிற்சியாளராக ரிக்கி பாண்டிங் நியமனம்

ஐபிஎல் தொடரில் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளராக ஆஸி. முன்னாள் கேப்டன் ரிக்கி பாண்டிங் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். #IPL2018 #delhiDaredevils #RickyPonting

ஐபிஎல் 2018 தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தயாராகி வருகின்றன. ஒவ்வொரு அணிகளும் தாங்கள் தக்கவைத்துள்ள வீரர்கள் பட்டியலை நேற்று வெளியிட்டது. இதில் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் தென்ஆப்பிரிக்கா வேகப்பந்து வீச்சாளர் கிறிஸ் மோரிஸ், இந்தியாவின் ரிஷப் பந்த் மற்றும் ஷ்ரேயாஸ் அய்யர் ஆகியோரை தக்கவைத்துள்ளது. ராஜஸ்தான் ரயல்ஸ் அணிக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் தடைவிதிக்கப்பட்டதால் 2016 மற்றும் 2017 சீசனில் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராகவும், ஆலோசகராகவும் ராகுல் டிராவிட் செயல்பட்டார். 19 வயதிற்கு உட்பட்டோருக்கான இந்தியா, இந்தியா ஏ அணிகளுக்கு பயிற்றியாளராக இருப்பதால் ஐபிஎல் அணியில் பணிபுரிய முடியாத நிலை டிராவிட்டுக்கு ஏற்பட்டது. இந்நிலையில் ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னாள் கேப்டனும், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முன்னாள் பயிற்சியாளரும் ஆன ரிக்கி பாண்டிங் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளராக 2015 மற்றும் 2016 சீசனில் பணிபுரிந்தார். 2015-ல் மும்பை அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. #IPL2018 #delhiDaredevils #RickyPonting

Ricky Ponting as IPL 2018: Delhi daredevils coach appointment

As the coach of the Delhi daredevils team in the IPL, Asif. Former Captain Ricky Ponting appointment