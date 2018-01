கேப் டவுன் டெஸ்ட்: தேனீர் இடைவேளை வரை தென்ஆப்பிரிக்கா 230-7

டி வில்லியர்ஸ், டு பிளிசிஸ் அரைசதத்தாலும், டி காக்கின் அதிரடி ஆட்டத்தாலும் தேனீர் இடைவேளை வரை தென்ஆப்பிரிக்கா 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 230 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. #SAvIND #DeKock

இந்தியா – தென்ஆப்பிரிக்கா இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கேப் டவுனில் இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 2 மணிக்கு தொடங்கியது. தென்ஆப்பிரிக்கா அணி கேப்டன் டு பிளிசிஸ் டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்தார். இந்திய அணியில் வேகப்பந்து வீச்சாளர் பும்ரா அறிமுகமானார். ரகானே நீக்கப்பட்டு ரோகித் சர்மா சேர்க்கப்பட்டார். தென்ஆப்பிரிக்கா அணியின் டீன் எல்கர், மார்கிராம் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினார்கள். முதல் ஓவரை புவனேஸ்வர் குமார் வீசினார். முதல் ஓவரிலேயே தென்ஆப்பிரிக்காவிற்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. 3-வது பந்தில் டீன் எல்கர் விக்கெட் கீப்பர் சகாவிடம் கேட்ச் கொடுத்து டக்அவுட் ஆனார். புதுப்பந்து அதிக அளவில் ஸ்விங் ஆனது. இதை பயன்படுத்தி புவனேஸ்வர் குமார் அசத்தினார். 3-வது ஓவரின் கடைசி பந்தில் மார்கிராமை எல்பிடபிள்யூ மூலம் வெளியேற்றினார். அடுத்து வந்த நம்பிக்கை நட்சத்திர வீரர் ஹசிம் அம்லாவை 3 ரன்னில் வெளியேற்றினார். இதனால் தென்ஆப்பிரிக்கா 12 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் 3 விக்கெட்டுக்களை இழந்தது திணறியது. 4-வது விக்கெட்டுக்கு டி வில்லியர்ஸ் உடன் டு பிளிசிஸ் ஜோடி சேர்ந்தார். டு பிளிசிஸ் நிதானமாக விளையாட டி வில்லியர்ஸ் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். புவனேஸ்வர் குமார் வீசிய 9-வது ஓவரில் டி வில்லியர்ஸ் நான்கு பவுண்டரிகள் விரட்டினார். நேரம் ஆகஆக இருவரும் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார்கள். 14.1 ஓவரில் தென்ஆப்பிரிக்கா 50 ரன்னைத் தொட்டது. டி வில்லியர்ஸ் சிறப்பாக விளையாடி 55 பந்தில் 10 பவுண்டரியுடன் அரைசதம் அடித்தார். இந்த ஜோடி மதிய உணவு இடைவேளை வரை விக்கெட்டை இழக்கவில்லை. இதனால் தென்ஆப்பிரிக்கா முதல்நாள் மதிய உணவு இடைவேளை வரை 26 ஓவரில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 107 ரன்கள் எடுத்தது. டி வில்லியர்ஸ் 59 ரன்களுடனும், டு பிளிசிஸ் 37 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். மதிய உணவு இடைவேளை முடிந்து ஆட்டம் தொடங்கியதும். டி வில்லியர்ஸ் 65 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ஆட்டம் இழந்தார். பும்ரா பந்தில் ஸ்டம்பை பறிகொடுத்தார். மறுமுனையில் விளையாடிய டு பிளிசிஸ் 98 பந்தில் 10 பவுண்டரியுடன் அரைசதம் அடித்தார். இருவரும் 4-வது விக்கெட்டுக்கு 114 ரன்கள் எடுத்து தென்ஆப்பிரிக்காவின் ரன் உயர்வுக்கு காரணமாக இருந்ததார்கள். அதன்பின் வந்த டி காக் 40 பந்தில் 43 ரன்களும், பிலாண்டர் 35 பந்தில் 23 ரன்களும் எடுத்து ஆட்டம் இழந்தனர். 8-வது விக்கெட்டுக்கு மகாராஜ் உடன் ரபாடா ஜோடி சேர்ந்தார். முதல் நாள் தேனீர் இடைவேளை வரை தென்ஆப்பிரிக்கா 53 ஓவரில் 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 230 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. மகாராஜ் 23 ரன்னடனும், ரபாடா 1 ரன்னுடனும் களத்தில் உள்ளனர். டி வில்லியர்ஸ், டி காக் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதால் ரன்ரேட் நான்கிற்கு மேல் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுவரை…

Source: Maalaimalar

