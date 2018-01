கேப் டவுன் டெஸ்ட்: முதல் நாள் முதொலைக்காட்சில் இந்தியா 28/3

கேப் டவுனில் நடைபெற்றுவரும் தென்னாபிக்காவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் இந்தியா, 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 28 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. #SAvIND #INDvSA

ஜொகனஸ்பெர்க்: இந்தியா – தென்ஆப்பிரிக்கா இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கேப் டவுனில் இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 2 மணிக்கு தொடங்கியது. தென்ஆப்பிரிக்கா அணி கேப்டன் டு பிளிசிஸ் டாஸ் வென்று பேட்டிங் தேர்வு செய்தார். தென்ஆப்பிரிக்கா அணியின் டீன் எல்கர், மார்கிராம் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினார்கள். புவனேஸ்வர் குமார் வீசிய முதல் ஓவரின் 3-வது பந்தில் டீன் எல்கர் விக்கெட் கீப்பர் சகாவிடம் கேட்ச் கொடுத்து டக்அவுட் ஆனார். தொடர்ந்து சிறப்பாக பந்துவீசிய புவனேஸ்வர் குமார், 3-வது ஓவரின் கடைசி பந்தில் மார்கிராமை எல்பிடபிள்யூ மூலம் வெளியேற்றினார். அடுத்து வந்த ஹசிம் அம்லாவைவும் 3 ரன்னில் வெளியேற்றினார். இதனால் தென்ஆப்பிரிக்கா 12 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் 3 விக்கெட்டுக்களை இழந்தது திணறியது. 4-வது விக்கெட்டுக்கு டி வில்லியர்ஸ் உடன் டு பிளிசிஸ் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி நிதானமாக ஆடி தென்ஆப்பிரிக்காவை சரிவில் இருந்து மீட்டது. டி வில்லியர்ஸ் சிறப்பாக விளையாடி 55 பந்தில் 10 பவுண்டரியுடன் அரைசதம் அடித்தார். டி வில்லியர்ஸ் 65 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் பும்ரா பந்தில் ஸ்டம்பை பறிகொடுத்து ஆட்டமிழந்தார். மறுமுனையில் விளையாடிய டு பிளிசிஸ் 98 பந்தில் 10 பவுண்டரியுடன் அரைசதம் அடித்தார். இருவரும் 4-வது விக்கெட்டுக்கு 114 ரன்கள் சேர்த்தனர். அதன்பின் வந்த டி காக் 40 பந்தில் 43 ரன்களும், பிலாண்டர் 35 பந்தில் 23 ரன்களும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். 8-வது விக்கெட்டுக்கு மகாராஜ் உடன் ரபாடா ஜோடி சேர்ந்தார். மகாராஜ் 35 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் ரன்அவுட் ஆனார். மறுமுனையில் விளையாடிய ரபாடா 26 ரன்னில் அவுட் ஆனார். தென்ஆப்பிரிக்கா 73.1 ஓவரில் 286 ரன்கள் எடுத்து ஆல்அவுட் ஆனது. ஸ்டெயின் 16 ரன்களுடன் அவுட்டாகாமல் இருந்தார். இந்திய அணி சார்பில் அதிகபட்சமாக புவனேஸ்வர் குமார் நான்கு விக்கெட்டும், அஸ்வின் 2 விக்கெட்டும் வீழ்த்தினார்கள். பின்னர் இந்தியா முதல் இன்னிங்சை தொடங்கியது. இந்திய அணியின் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக முரளி விஜயும், ஷிகர் தவானும் களமிறங்கினர். விஜய் 1 ரன் மட்டுமே எடுத்திருந்த நிலையில் பிளாண்டர் பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். அவரைத்தொடர்ந்து மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரரான தவான் 16 ரன்களில் ஸ்டெயின் பந்தில், அவரிடமே கேட்ச் கொடுத்து வெளியேறினார். அதன்பின் கேப்டன் விராட் கோலி களமிறங்கினார். அவரும் 5 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து மார்னே மார்கல் பந்தில் ஆட்டமிழந்தார். இந்திய அணி முதல் நாள் ஆட்டநேர முடிவில் 11 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 28 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. புஜாரா 5 ரன்களுடனும், ரோகித் சர்மா ரன் ஏதும் எடுக்காமலும் களத்தில் உள்ளனர். இந்திய அணி முதல் இன்னிங்சில் தென்னாப்ரிக்காவை விட இன்னும் 258 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளது. இதுவரை…

