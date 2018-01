பிக் பாஷ் கிரிக்கெட்: பெர்த் ஸ்கார்சர்ஸ் அணியை வீழ்த்தியது பிரிஸ்பேன் ஹீட்

ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் பிக் பாஷ் தொடரின் லீக் போட்டியில் பெர்த் ஸ்கார்சர்ஸ் அணியை 49 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் விழ்த்தி பிரிஸ்பேன் ஹீட் அணி வெற்றி பெற்றது. #BBL07 #BrisbaneHeat #PerthScorchers

பிரிஸ்பேன்: இந்தியாவில் ஐ.பி.எல். தொடர் நடத்தப்படுவது போல் ஆஸ்திரேலியாவில் 2017-18-க்கான பிக் பாஷ் லீக் தொடர் 19-ம் தேதி தொடங்கியது. இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் பிரிஸ்பேன் ஹீட் – பெர்த் ஸ்கார்சர்ஸ் அணிகள் மோதின. டாஸ் வென்ற பெர்த் ஸ்கார்சர்ஸ் அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி பிரிஸ்பேன் அணியின் கிறிஸ் லின், பிரண்டன் மெக்கல்லம் ஆகியோர் தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கினர். கிறிஸ் லின் 39 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இந்த போட்டியில் லின் 2 சிக்ஸர்கள் அடித்தார். இதன்மூலம் பிக் பாஷ் லீக்கில் 100 சிக்ஸர்கள் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்தார். அவரைத்தொடர்ந்து களமிறங்கிய சாம் ஹீஸ்லெட் 11 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். அதைத்தொடர்ந்து மெக்கல்லமும் 32 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பிரிஸ்பேன் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 191 ரன்கள் குவித்தது. பென் கட்டிங் 46 ரன்கள் (1 பவுண்டரி, 5 சிக்ஸர்), ஜோ பர்ன்ஸ் 36 ரன்கள் எடுத்தனர். பெர்த் அணியில் டேவிட் வில்லி 2 விக்கெட்களும், ரிகர்ட்சன், ஆண்ட்ரூ டை, ஆஷ்டன் அகர், ஜோயல் பாரிஸ் தலா ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினர். பின்னர் 192 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் பெர்த் ஸ்கார்சர்ஸ் அணி களமிறங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாக களமிறங்கிய டெவிட் வில்லி 25 ரன்களிலும், கைக்கெல் கிளிங்கர் 15 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். அதன்பின் வந்தவர்கள் ரன் எடுக்க முடியாமல் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். ஆஷ்டன் அகார் அதிகபட்சமாக 31 ரன்கள் எடுத்தார். பெர்த் அணி, 19 ஓவர்களில் 142 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இந்த போட்டியில் பிரிஸ்பேன் ஹீட் அணி 49 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. பிரிஸ்பேன் அணி பந்துவீச்சில் பிரண்டன் டோகெட் 5 விக்கெட்களும், மார்க் ஸ்டெகீட் 3 விக்கெட்களும், மிச்செல் ஸ்வீவ்சன், யாசிர் ஷா ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட் வீழ்த்தினர். சிறப்பாக பந்துவீசி ஐந்து விக்கெட் வீழ்த்திய பிரிஸ்பேன் அணியின் பிரண்டன் டோகெட் ஆட்டநாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார். இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரிஸ்பேன் ஹீட் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் எட்டு புள்ளிகளுடன் முதல் இடத்திற்கு முன்னேறியது. நாளை நடைபெறும் லீக் போட்டிகளில் மெல்போர்ன் ஸ்டார்ஸ் – மெல்போர்ன் ரெனிகேட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை செய்கின்றன. #BBL07 #BrisbaneHeat #PerthScorchers இதுவரை…

Source: Maalaimalar

