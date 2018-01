புவனேஷ்வர்குமார் சாதனை

தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியில் இந்திய அணியின் புவனேஷ்வர்குமார் முதல் மூன்று ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை சாய்த்து சாதனை படைத்துள்ளார். #SAvIND #INDvSA #BhuvneshwarKumar

ஒரு நாள் மற்றும் 20 ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் முத்திரை பதித்து வரும் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, தென்ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான போட்டியின் மூலம் நேற்று டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் அடியெடுத்து வைத்தார். 24 வயதான பும்ரா இந்தியாவின் 290-வது டெஸ்ட் வீரர் ஆவார். தென்ஆப்பிரிக்க மண்ணில் டெஸ்ட் பயணத்தை தொடங்கிய 7-வது இந்தியர் ஆவார். இந்த டெஸ்டில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் புவனேஷ்வர்குமார் முதல் ஓவரிலேயே, டீன் எல்கரின் விக்கெட்டை கபளகரம் செய்தார். இந்திய துணை கண்டத்துக்கு வெளியே இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஒருவர், தொடக்க ஓவரிலேயே விக்கெட் எடுப்பது 1992-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு இதுவே முதல் முறையாகும். ‘ஸ்விங்’ செய்வதில் கில்லாடியான புவனேஷ்வர்குமார் தனது முதல் மூன்று ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை சாய்த்து அமர்க்களப்படுத்தினார். 2001-ம் ஆண்டுக்கு பிறகு வெளிநாட்டு டெஸ்டில் ஒரு பவுலர் தனது மூன்று ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டுகளை எடுப்பது இது 3-வது நிகழ்வாகும். நியூசிலாந்தின் ஜேம்ஸ் பிராங்ளின் (ஜிம்பாப்வேக்கு எதிராக, 2005-ம் ஆண்டு), ஆஸ்திரேலியாவின் கம்மின்ஸ் (வங்காளதேசத்துக்கு எதிராக, 2017-ம் ஆண்டு) ஆகியோர் ஏற்கனவே இத்தகைய சாதனையை படைத்துள்ளனர்.

Source: Maalaimalar

