கேப் டவுன் டெஸ்ட்: 2-வது நாள் மதிய உணவு இடைவேளை வரை இந்தியா 76-4

தென்ஆப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான கேப் டவுன் டெஸ்டின் இன்றைய 2-வது நாள் மதிய உணவு இடைவேளை வரை இந்தியா 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 76 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. #SAvIND #CapeTownTest #Pujara

இந்தியா – தென்ஆப்பிரிக்கா இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி கேப் டவுனில் நேற்று தொடங்கியது. டாஸ் வென்ற தென்ஆப்பிரிக்கா அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. புவனேஸ்வர் குமாரின் அபார பந்து வீச்சால் தென்ஆப்பிரிக்கா 12 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் 3 விக்கெட்டுக்களை இழந்து திணறியது. அதன்பின் வந்த டி வில்லியர்ஸ் (65), டு பிளிசிஸ் (62), டி காக் (43) ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாட 286 ரன்கள் குவித்து ஆல்அவுட் ஆனது. புவனேஸ்வர் குமார் நான்கு விக்கெட்டுக்கள் வீழ்த்தினார். பின்னர் இந்தியா முதல் இன்னிங்சை தொடங்கியது. தென்ஆப்பிரிக்காவின் அபார பந்து வீச்சை தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் 27 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் 3 விக்கெட்டை இழந்தது. முரளி விஜய் 1 ரன்னிலும், தவான் 16 ரன்னிலும், விராட் கோலி 4 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். 4-வது விக்கெட்டுக்கு புஜாரா உடன் ரோகித் சர்மா ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி நேற்றைய முதல்நாள் ஆட்ட முடிவில் மேலும் விக்கெட் இழக்காமல் பார்த்துக் கொண்டது. புஜாரா 5 ரன்னுடனும், ரோகித் சர்மா கணக்கை துவக்காமலும் களத்தில் இருந்தனர். இந்தியா 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 28 ரன்கள் எடுத்திருந்தது. இன்று 2-வது நாள் ஆட்டம் தொடங்கியது. புஜாரா மற்றும் ரோகித் சர்மா ஆகியோர் எவ்வளவு தடுத்தாட முடியுமோ, அந்த அளவிற்கு தடுத்து ஆடினார்கள். இதனால் தென்ஆப்பிரிக்கா பந்து வீச்சாளர்கள் விரக்தியடைந்தனர். இறுதியில் ரபாடா வீசிய 29-வது ஓவரில் ரோகித் சர்மா 11 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் எல்.பி.டபிள்யூ ஆகி ஆட்டமிழந்தார். ரோகித் சர்மா 59 பந்துகளை சந்தித்தார். புஜாரா-ரோகித் சர்மா ஜோடி 20.1 ஓவர்கள் தாக்குப்பிடித்து 30 ரன்கள் சேர்த்தது. அடுத்து அஸ்வின் களம் இறங்கினார். ஆடுகளத்தில் பந்து அதிக அளவில் பவுன்ஸ் ஆகியதால் அஸ்வின் களம் இறக்கப்பட்டார். அஸ்வின் புஜாராவுடன் இணைந்து நம்பிக்கை அளிக்கும் வகையில் விளையாடினார். இன்றைய மதிய உணவு இடைவேளை வரை இந்தியா 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 76 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. புஜாரா 26 ரன்களுடனும், அஸ்வின் 12 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளார். இந்தியா இன்னும் 210 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளது. #SAvIND #CapeTownTest #Pujara இதுவரை…

Source: Maalaimalar

English summary

Cape Town test: 2-day lunch break India up to 76-4

Thenaprikkavirmalanu Cape Town test against today’s 2-day lunch break India up to 4 wicket loss