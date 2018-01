ஐஎஸ்எல்: சென்னையின் எஃப்சி பயிற்சியாளருக்கு 3 போட்டியில் பங்கேற்க தடை

நடுவரை தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியதற்காக சென்னையின் எஃப்சி தலைமை பயிற்சியாளருக்கு ரூ. 4 லட்சத்துடன் 3 போட்டியில் பங்கேற்க தடைவிதிக்கப்பட்டுள்ளது. #ISL #ChennaiyinFC

இந்தியன் சூப்பர் லீக் கால்பந்து தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த மாதம் 28-ந்தேதி சென்னையின் எஃப்சி – ஜாம்ஜெட்பூர் அணிகள் மோதின. அப்போது முதல் பாதி நேரத்தின்போது சென்னை எஃப்சி அணிக்கு எதிராக நடுவர் பெனால்டி வாய்ப்பு வழங்கினார். இதனால் கோபம் அடைந்த சென்னை எஃப்சி தலைமை பயிற்சியாளர் ஜான் கிரேகோரி நடுவரை நோக்கி தகாத வார்த்தைகளால் திட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து விசாரணை நடத்திய இந்திய கால்பந்து பெடரேசன், ஜான் கிரேகோரிக்கு மூன்று போட்டியில் தலைமை பயிற்சியாளராக பணியாற்ற தடைவிதித்ததுடன் 4 லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்துள்ளது. ஜாம்ஷெட்பூர் பெனால்டி வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கோல் அடிக்க தவறிவிட்டது. இந்த போட்டியில் சென்னையின் எஃப்சி 1-0 என வெற்றி பெற்றது. ஒரு தலைமை பயிற்சியாளர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்படுவது ஐஎஸ்எல் தொடரில் இது 2-வது முறையாகும். #ISL #ChennaiyinFC #JohnGregory

Source: Maalaimalar

