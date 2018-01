ஆஷஸ் கடைசி டெஸ்ட்: ஆஸி. 649 ரன் குவிப்பு- இங்கிலாந்து இன்னிங்ஸ் தோல்வியை தவிர்க்குமா?

ஆஷஸ் கடைசி டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா 649 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. இன்னிங்ஸ் தோல்வியை தவிர்க்க இங்கிலாந்து போராடி வருகிறது. #Ashes #AUSvENG

ஆஸ்திரேலியா- இங்கிலாந்து அணிகள் இடையிலான ஆஷஸ் தொடரின் 5-வது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி சிட்னியில் நடைபெற்று வருகிறது. இங்கிலாந்து முதல் இன்னிங்சில் 346 ரன் குவித்தது. பின்னர் முதல் இன்னிங்சை விளையாடிய ஆஸ்திரேலியா நேற்றைய 3-வது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 479 ரன் எடுத்து இருந்தது. உஸ்மான் கவாஜா 117 ரன் குவித்தார். ஷான் மார்ஷ் 98 ரன்னுடனும், மிட்சேல் மார்ஷ் 63 ரன்னுடனும் ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தனர். இன்று 4-வது நாள் ஆட்டம் நடந்தது. 133 ரன்கள் முன்னிலை, கைவசம் 6 விக்கெட் என்ற நிலையில் ஆஸ்திரேலியா தொடர்ந்து விளையாடியது. மார்ஷ் சகோதரர்கள் மிகவும் சிறப்பாக விளையாடி சதம் அடித்தனர். ஷான் மார்ஷ் முதலில் சதம் அடித்தார். அவர் 212 பந்துகளில் 11 பவுண்டரியுடன் 100 ரன்னை தொட்டார். 28-வது டெஸ்டில் விளையாடும் அவருக்கு இது 6-வது சதமாகும். குக்கை வீழ்த்திய சந்தோசத்தில் ஸ்டார்க் அதைத் தொடர்ந்து அவரது சகோதரர் மிட்சேல் மார்ஷ் சதம் அடித்தார். அவர் 140 பந்துகளில் 15 பவுண்டரி, 2 சிக்சருடன் 100 ரன்னை தொட்டார். 24-வது டெஸ்டில் விளையாடும் அவருக்கு இது 3-வது செஞ்சூரியாகும். சதம் அடித்த சிறிது நேரத்தில் மிட்செல் மார்ஷ் 101 ரன்னில் அவுட் ஆனார். ஷேன் மார்ஷ் 156 ரன்கள் எடுத்து ரன்அவட் மூலம் வெளியேறினார். மார்ஷ் சகோதரர்கள் அபாரமான ஆட்டத்தால் ஆஸ்திரேலியா 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 649 ரன் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. விக்கெட் கீப்பர் பெய்ன் 38 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார்.

அவுட்டாகிய கவலையில் தாவித் மலன் பின்னர் 303 ரன்கள் பின்தங்கிய நிலையில் இங்கிலாந்து 2-வது இன்னிங்சை தொடங்கியது. அலஸ்டைர் குக், ஸ்டோன்மேன் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்கினார்கள். ஸ்டோன்மேன் ரன்ஏதும் எடுக்காமல் ஸ்டார்க் பந்தில் எல்பிடபிள்யூ ஆனார். அடுத்து குக் உடன் வின்ஸ் ஜோடி சேர்ந்தார். குக் 10 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் லயன் பந்தில் க்ளீன் போல்டானார். வின்ஸ் 18 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் கம்மின்ஸ் பந்தில் வெளியேறினார். 4-வது வீரராக களம் இறங்கிய கேப்டன் ஜோ ரூட் நிலையான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். ஆனால் அடுத்து வந்த தாவித் மலன் 5 ரன்னில் அவுட்டாகி ஏமாற்றம் அளித்தார். இதனால் இங்கிலாந்து 68 ரன்கள் எடுப்பதற்குள் 4 விக்கெட்டுக்களை இழந்தது.

விக்கெட் வீழ்த்திய சந்தோசத்தில் நாதன் லயன் 5-வது விக்கெட்டுக்கு ஜோ ரூட் உடன் விக்கெட் கீப்பர் பேர்ஸ்டோவ் ஜோடி சேர்ந்தார். இந்த ஜோடி 4-வது நாள் ஆட்டம் முடியும்வரை மேலும் விக்கெட் இழக்காமல் பார்த்துக் கொண்டது. இங்கிலாந்து 4-வது நாள் ஆட்ட முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 93 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. ஜோ ரூட் 42 ரன்னுடனும், பேர்ஸ்டோவ் 17 ரன்னுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இன்னிங்ஸ் தோல்வியை தவிர்க்க இங்கிலாந்துக்கு இன்னும் 210 ரன்கள் தேவைப்படுகிறது. இங்கிலாந்துக்கு தோல்வி அல்லது டிரா என்ற இரு வாய்ப்புகள் மட்டுமே உள்ளது. டிரா செய்ய வேண்டுமென்றால் இந்த ஜோடி நாளைய கடைசி நாள் நிலைத்து நின்று விளையாட வேண்டும். ஏறக்குறைய ஒருநாள் முழுவதும் நிலைத்து நிற்பது எளிதான காரியம் அல்ல. இதனால் சிட்னி டெஸ்டில் ஆஸ்திரேலியா வெற்றி பெற அதிக வாய்ப்புள்ளது. #Ashes #AUSvENG #NathanLyon #Alastaircook #JoeRoot இதுவரை…

Source: Maalaimalar

English summary

Last test: Aussie ashes. Focus-649-run innings defeat to England in order to avoid that?

In the last ashes test match Australia amassed 649 runs declared. Innings to avoid defeat here