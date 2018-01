கிரிக்கெட் வாரிய அலுவலகத்தில் வருமான வரித்துறை சோதனை

மும்மை வான்கடே ஸ்டேடியத்தில் கிரிக்கெட் வாரிய அலுவலகத்தில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் 15 மணிநேரம் சோதனை நடத்தினார்கள்.

மும்பை: இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (பி.சி.சி.ஐ) ஆண்டுதோறும் வருமானவரி கணக்குகளை சமர்பித்து வருகிறது. தற்போது கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி ராகுல் ஜோரி நிர்வகித்து வருகிறார். மேலும் அவருக்கு சந்தோஷ் ரங்கநேக்கர் உறுதுணையாக இருக்கிறார். இதற்கிடையே கடந்த ஆண்டு பி.சி.சி.ஐ. வருமான வரிகணக்கு சமர்பித்ததில் வருமானவரி பிடித்தம் தொடர்பாக அதிகாரிகளுக்கு சந்தேகம் ஏற்பட்டது. இதை தொடர்ந்து மும்மை வான்கடே ஸ்டேடியத்தில் கிரிக்கெட் வாரிய அலுவலகத்தில் வருமானவரித்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தினார்கள். அங்குள்ள ஆவணங்களை அவர்கள் பார்வையிட்டு தொடர்ந்து சோதனை மேற்கொண்டனர். மொத்தம் 15 மணிநேரம் இந்த சோதனை நடந்தது. ராகுல் ஜோரி, சந்தோஷ் ஆகிய இருவரையும் வருமானவரித்துறை அலுவலகத்தில் ஆஜராகுமாறு நோட்டீஸ் கொடுக்கப்பட்டது. கடந்த 4-ந்தேதி காலை 11 மணி முதல் 5-ந்தேதி பிற்பகல் 2.30 மணிவரை இந்த சோதனை நடந்தது. எனவேதான் இந்த சோதனை தற்பொழுதான் தெரிய வந்துள்ளது.

Source: Maalaimalar

English summary

Cricket Board in the Office of the income tax Department, test

Triad Wankhede Cricket Board in the Office in the income tax Department officials 15 hours trial