ஐ.சி.சி.யின் சிறந்த வீரராக இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி தேர்வு – சிறந்த டி20 வீரர் சாஹல்

ஐ.சி.சி. தரவரிசையில் சிறந்த ஒருநாள் கிரிக்கெட் வீரர் மற்றும் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரராக இந்திய அணி கேப்டன் விராட் கோலி தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

புதுடெல்லி: சர்வதேச கிரிக்கெட் வாரியம் (ஐ.சி.சி.) 2017-ம் ஆண்டிற்கான கிரிக்கெட் விருதுகளை இன்று அறிவித்தது. இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் விராட் கோலி சிறந்த ஒருநாள் கிரிக்கெட் வீரர் மற்றும் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் ஆகிய இரண்டு விருதுகளை பெற்றுள்ளார். மேலும் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரருக்கான சர் கார்பீல்ட் சாபர்ஸ் டிராபி விராட் கோலிக்கு வழங்கப்பட உள்ளது. டி20 போட்டிகளில் சிறப்பாக செயல்பட்ட இந்திய வீரர் யுஸ்வேந்திர சாஹலுக்கு, சிறந்த வீரருக்கான ஐசிசி விருது வழங்கப்படுகிறது. சிறந்த டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீர்ராக ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் ஸ்டீவ் சுமித் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். இதுதவிர ஐ.சி.சி.யின் சிறந்த ஒருநாள் போட்டிக்கான ஆண்கள் அணியும் அறிவிக்கப்பட்டது. இதில் இந்தியாவின் விராட் கோலி கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். அணியில் இடம் பெற்றுள்ள வீரர்களின் பெயர்கள் வருமாறு: டேவிட் வார்னர் (ஆஸ்திரேலியா), ரோஹித் சர்மா (இந்தியா), விராட் கோலி (கேப்டன்-இந்தியா), பாபர் ஆசம் (பாகிஸ்தான்) , டி வில்லியர்ஸ் (தென் ஆப்பிரிக்கா), குயிண்டன் டி காக் (தென் ஆப்பிரிக்கா), பென் ஸ்டோக்ஸ் (இங்கிலாந்து), டிரண்ட் போல்ட் (நியூசிலாந்து), ஹசன் அலி (பாகிஸ்தான்), ராஷித் கான் (ஆப்கானிஸ்தான்), பும்ரா (இந்தியா).

Source: Maalaimalar

