ஐபிஎல் அனுபவம் இந்திய வீரர்களை வலுவாக்கியுள்ளது- மெஹ்முதுல்லா

ஐபிஎல் அனுபவம் முத்தரப்பு தொடருக்கான டி20 அணியில் இடம்பிடித்துள்ள இந்திய வீரர்களை வலுவாக்கியுள்ளது என்று வங்காள தேச கேப்டன் மெஹ்முதுல்லா கூறியுள்ளார்.

இந்தியா, இலங்கை, வங்காள தேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான நிதாஹாஸ் டி20 முத்தரப்பு கிரிக்கெட் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. நேற்றுமுன்தினம் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் இந்தியா – இலங்கை அணிகள் மோதின. இதில் இலங்கை ஐந்து விக்கெட்டுக்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இன்று இந்தியா – வங்காள தேச அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டம் நடைபெறுகிறது. வங்காள தேச அணியின் கேப்டன் ஷாகிப் அல் ஹசன் காயத்தில் இந்த தொடரில் இடம்பெறவில்லை. இதனால் மெஹ்முதுல்லா கேப்டனாக செயல்பட இருக்கிறார். இந்திய வீரர்களை ஐபிஎல் அனுபவம் வலுவாக்கியுள்ளது என்று மெஹ்முதுல்லா தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து மெஹ்முதுல்லா கூறுகையில் ‘‘முன்னணி வீரர்களுக்கு ஓய்வு கொடுத்த போதிலும், இந்திய அணி தற்போதும் வலிமையாகத்தான் இருக்கிறது. இந்த அணியில் உள்ள பெரும்பாலான வீரர்கள் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடிய மிகுந்த அனுபவம் உடையவர்கள். எங்களால் சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த முடியும் என்றால், நாங்கள் சிறப்பாக செயல்படுவோம்’’ என்றார்.

Source: Maalaimalar

English summary

IPL experience has strengthened the Indian players-mehmudulla

IPL T20 team berth for the tripartite experience series has the Indian players has to strengthen SL