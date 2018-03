பெண்கள் ஹாக்கி- தென்கொரியாவிற்கு எதிரான 3-வது ஆட்டத்தில் இந்தியா தோல்வி

தென்கொரியாவிற்கு எதிரான 3-வது ஹாக்கி போட்டியில் இந்திய பெண்கள் அணி 1-2 என தோல்வியடைந்தது. INDvKOR

இந்திய பெண்கள் ஹாக்கி அணி ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளயைாடுவதற்காக தென்கொரியா சென்றுள்ளது. முதல் இரண்டு போட்டிகளில் இந்திய பெண்கள் அணி வெற்றி பெற்ற நிலையில், இன்று 3-வது போட்டி நடைபெற்றது. இதில் கொரியா 2-1 என வெற்றி பெற்றது. முதல் காலிறுதி நேரத்திலேயே தென்கொரியா இரண்டு கோல் அடித்தது. அந்த அணியின் செயுல் கி செயோன், யுரிம் லீ ஆகியோர் கோல் அடித்தனர். 16-வது நிமிடத்தில் இந்திய வீராங்கனை லால்ரெம்சியாமி கோல் அடித்தார். அதன்பின் இரு நாட்டு வீராங்கனைகளும் கோல் அடிக்கவில்லை. 3-வது காலிறுதி ஆட்டத்தின்போது தென்கொரியாவிற்கு மூன்று பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால் இந்தியாவின் நேர்த்தியான தடுப்பாட்டத்தால் தென்கொரியாவால் கோல் அடிக்க முடியவில்லை. அதேபோல் கடைசி காலிறுதி ஆட்டத்தின்போது இந்தியாவிற்கு இரண்டு வாய்ப்புகள் கிடைத்தது. இந்த இரண்டு வாய்ப்புக்களையும் தெக்கொரியா கோல் கீப்பர் அற்புதமாக தடுத்தார். இரு அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது ஆட்டம் நாளை நடக்கிறது.

